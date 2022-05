Telegram लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें ग्रुप्स जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिसमें 2,00,00 तक लोगों को ऐड कर सकते हैं। हालांकि, प्राइवेसी के मामले में अभी यह कई अन्य मैसेजिंग ऐप से पीछे है। यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट रूप से end-to-end encryption का यूज नहीं करता है। साथ ही टेलीग्राम यूजर्स का डेटा भी इकट्ठा करता है। इसके चलते कई लोग अपना टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। Also Read - How to Block Spam Call on iPhone: चुटकियों में मिलेगा स्पैम कॉल से छुटकारा, जानें कैसे

वहीं, कुछ यूजर्स के एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं। इस कारण भी वे जिस अकाउंट का कम यूज करते हैं, उसे बंद करने की सोचते हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर हम Telegram अकाउंट को डिलीट करने का तरीका बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - How to change email id on Instagram: बहुत आसान है तरीका, चुटकियों में बदलें आईडी

Telegram अकाउंट कई तरह से कर सकते हैं डिलीट

आप Android, iOS और PC तीनों से अपने टेलीग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। Also Read - How to get Blue tick on Instagram: इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके पाएं ब्लू टिक

एंड्रॉयड से डिलीट करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

स्मार्टफोन यूजर्स को टेलीग्राम अकाउंट को सीधा डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता है। यूजर्स को डीएक्टिवेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यह Telegram Android ऐप में दिए गए Destruct ऑप्शन के जरिए काम करता है। आप उस समय सीमा को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसक तहत आपका टेलीग्राम अकाउंट डिसेबल हो जाता है। इसके बाद आपके सभी कॉन्टैक्ट और मैसेज हमेशा के लिए चले जाएंगे।

इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर टेलीग्राम ऐप ओपन करें।

फिर सेटिंग में जाएं।

अब Privacy and Security टैब सिलेक्ट करें।

स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और If Away for सेक्शन में जाएं।

अब वह समय सीमा सिलेक्ट करें, जिसके भीतर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। आपके पास 1, 3, 6 और 12 महीने का ऑप्शन होगा। डिफॉल्ट रूप से यह 6 महीने सिलेक्ट करता है।

इसके बाद अगर आप उस समय सीमा के दौरान अकाउंट का यूज नहीं करेंगे तो वह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा।

iPhone से ऐसे करें डिलीट

आईफोन से टेलीग्राम अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस भी लगभग एंड्रॉयड की तरह ही होता है।

आईफोन में ऐप ओपन करें और सेटिंग में जाएं।

फिर Privacy and Security पर क्लिक करें।

स्क्रॉल डाउन करें फिर If Away for ऑप्शन पर जाएं।

यहां से टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लें।

वेब ब्राउजर से सीधा डिलीट हो जाएगा अकाउंट

वेब ब्राउजर से टेलीग्राम अकाउंट डिलीट या डीएक्टिवेट करने पर सबसे पहले Telegram Deactivation page पर जाएं।

अब वह मोबाइल नंबर डालें, जिससे आपका टेलीग्राम अकाउंट एक्टिवेट है।

साथ ही नंबर के आगे कंट्री कोड भी लिखें।

अब आपके टेलीग्राम मोबाइल ऐप पर एक कोड आएगा।

टेलीग्राम अकाउंट पर साइन इन करने के लिए वह कोड डालें।

अब Telegram Core सेक्शन में जाकर Delete Account ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही टेलीग्राम आपके अकाउंट डिलीट करने के लिए रीजन पूछेगा।

फिर Yes पर क्लिक करके अकाउंट डिलीट कर दें।

इस तरह आप आसानी से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं।