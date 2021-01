How to Delete WhatsApp Account: WhatsApp ने हाल में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है। इसके तहत कंपनी फेसबुक और उसकी सहयोगी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स के डेटा शेयर करेगी। नई पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स 8 फरवरी 2021 के बाद WhatsApp यूज नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर बड़ी संख्या में यूजर्स में नाराजगी है। ऐसे में अगर आप अपना WhatsApp Account डिलीट करने की सोच रहे हैं, तो यहां दी गई डीटेल देखें। यहां हम आपको व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं ( How to Delete Your WhatsApp Account on , , Jio phone and ) Also Read - WhatsApp Data Policy आपके लिए है खतरे की घंटी! इसे भूलकर भी न करें नजरअंदाज

एंड्रॉइड फोन में कैसे डिलीट करें व्हाट्सऐप अकाउंट? (Delete Your WhatsApp Account on Android)

– WhatsApp ओपन करें और राइट साइड में टॉप पर बने तीन डॉट क्लिक करें।

– अब आपको Settings का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

– Settings पेज ओपन होने पर Account ऑप्शन पर टैप करें।

– अब आपको privacy और security समेत कई ऑप्शन दिखेंगे। इनमें सबसे नीचे ‘Delete my account’ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

– अब एक पेज ओपन होगा, जहां आपको ‘Change Number’ और ‘Delete my account’ के ऑप्शन दिखेंगे। अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको अपना नंबर कन्फर्म करना होगा। आप जिस मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप यूज करते हैं, वह नंबर डालें। इसके बाद ‘Delete my account’ बटन पर क्लिक कर दें।

– ‘Delete my account’ पर टैप करने के बाद कंपनी आपसे इसकी वजह पूछेगी। आप कोई एक वजह चुन सकते हैं या फिर ‘Other’ ऑप्शन को चुन सकते हैं। वजह चुनने के बाद ‘Delete my account’ पर दो बार टैप करें। अब आपका व्हाट्सऐप अकाउंट डिलीट हो जाएगा और आप अपने फोन से ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

iPhone में कैसे डिलीट करें व्हाट्सऐप अकाउंट? (Delete Your WhatsApp Account on iOS)

– iPhone पर व्हाट्सऐप ओपन करें और नीचे नेविगेशन बार से ‘Settings’ पर जाएं। अब ‘Account’ ऑप्शन पर टैप करें और ‘Delete my Account’ ऑप्शन को चुनें।

– अब आपको वह मोबाइल नंबर डालना होगा, जिससे आप व्हाट्सऐप यूज करते हैं। इसके बाद ‘Delete My Account’ पर टैप करें। अकाउंट डिलीट होने का प्रॉसेस पूरा होने के बाद आप अपने आईफोन से व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

जियो फोन में कैसे डिलीट करें व्हाट्सऐप अकाउंट? ( Delete Your WhatsApp Account on KaiOS or jio phone)

– अगर आप जियो फोन यूजर या KaiOS पर चलने वाले किसी अन्य फोन के यूजर हैं, तो व्हाट्सऐप ओपन करें और राइट साइड में दिए गए ‘Options’ बटन पर क्लिक करें।

– अब एक पेज खुलेगा, जहां आपको ‘Settings’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ‘Account’ पर जाएं, इसके बाद ‘Delete my account’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

– अब आपको अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करना होगा। नंबर कन्फर्म करने के बाद ‘Delete’ ऑप्शन पर टैप करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्हाट्सऐप आपका अकाउंट डिलीट कर देगा।