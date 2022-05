How to delete Facebook Search History: अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह Facebook भी अपके द्वारा सर्च किए गए सभी चीजों की हिस्ट्री रखता है। सर्च हिस्ट्री आपके बारे में सब कुछ बता देती है कि आप क्या देखना चाहते हैं या किस प्रकार की चीजों के लिए सर्च करते हैं। जब फेसबुक की बात आती है तो सर्च हिस्ट्री और भी जरूरी चीज हो जाती है। बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है कि उनकी सर्च हिस्ट्री को देख पाए। Also Read - Meta ने भारत में Facebook और Instagram से हटाए 2.7 करोड़ से ज्यादा Bad कंटेंट

कोई भी यह जान पाए कि वे फेसबुक पर किस प्रकार के कंटेंट के लिए सर्च कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो परेशान न हो। Facebook आपको सर्च हिस्ट्री डिलीट करने की सुविधा देता है। फेसबुक हिस्ट्री को डिलीट करना उतना ही आसान है, जितना कि Google Chrome पर सर्च हिस्ट्री को क्लियर करना है। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से फेसबुक की सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - TikTok का जलवा बरकरार, एक बार फिर बना सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप

Facebook ऐप पर सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का आसान तरीका

यह तरीका Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए अपनाया जा सकता है। Also Read - How to Watch Videos With Friends on Instagram: दोस्तों के साथ बात करते हुए ऐसे देखें वीडियो

इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर Facebook ऐप ओपन करें।

इसके बाद स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिए गए सर्च आइकन पर क्लिक कर दें।

सर्च ओपन करने के बाद Recent Searches के पास दिए गए Edit बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

ऐसा करते ही आपका Activity Log ओपन हो जाएगा। यहां आपको Clear Searches पर क्लिक करना होगा।

अब आपकी फेसबुक सर्च हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी।

वेब ब्राउजर पर इस तरह करें डिलीट

वेब ब्राउजर पर Facebook ओपन करें।

फिर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें। यह स्क्रीन पर राइट साइड में मिलेगा।

इसके बाद Privacy and Security के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।

अब Activity Log पर क्लिक करें।

इसमें Logged actions and other activities को सिलेक्ट कर लें।

यहां सर्च हिस्ट्री सिलेक्ट कर लें और फिर Clear Searches पर क्लिक कर दें।

इस तरह आप आसानी से अपनी फेसबुक हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद कोई भी नहीं देख पाएगा कि आपने फेसबुक पर क्या सर्च कर रहे हो।