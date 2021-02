How to download Valentines Day WhatsApp Stickers: व्हाट्सऐप स्टीकर के साथ मनाएं वैलेंटाइन्स डे, जानें कैसे करें इस्तेमाल

How to download Valentines Day : हर साल 14 फरवरी को Valentines Day मनाया जाता है। WhatsApp सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है ऐसे में इस ऐप के जरिए भी आप अपने Loved One को WhatsApp Stickers भेजकर इस स्पेशल मौके को और भी मजेदार बना सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से दुनियाभर में लोग सोशल डिस्टेंशिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में आप इस खास मौके को WhatsApp Stickers के जरिए मना सकते हैं। Also Read - Clubhouse की तरह ही देसी ऑडियो-वीडियो चैटिंग ऐप Leher का जलवा, डाउनलोड लाखों पार

आप अपने स्मार्टफोन में WhatsApp स्टीकर को डाउनलोड करके भेज सकते हैं। इसके लिए हम आपको आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने Loved One को खुश कर सकते हैं।

इस तरह डाउनलोड करें स्टीकर

– Happy Valentines Day WhatsApp Sticker को आप से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टीकर चेक करने के लिए पहले WhatsApp में जाकर चैट ऑप्शन में बने इमोजी विकल्प पर टैप करना होगा। वहां आपको स्टीकर, इमोजी और तीनों विकल्प मिलेंगे। इनमें से आपको स्टीकर्स पर टैप करना होगा।

– स्टीकर वाले विकल्प पर टैप करते ही आपके फोन में डाउनलोड हुए स्टीकर्स नजर आएंगे। अगर आपने पहले कोई स्टीकर डाउनलोड नहीं किया है जो आपको वहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा।

– आप चाहे तो यहां से Google पर जाकर Happy Valentines Day का स्टीकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट Store ओपन करके भी Valentines Day के स्टीकर सर्च कर सकते हैं।

– अपनी पसंद के WhatsApp Sticker पैक को डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको फोन के ऐप्स सेक्शन में जाना होगा जहां यह पैक दिखेगा।

– WhatsApp Sticker पैक को ओपन करने के बाद आपको कई तरह के विकल्प मिलेंगे। इन विकल्प में से आप अपनी पसंद के स्टीकर को + पर टैप करके जोड़ लें।

– जिन Stickers को आप अपने WhatsApp ऐप में जोड़ेंगे वो आपके Sticker ऑप्शन में दिखने लगेंगे। इसके लिए फिर से आपको चैट विंडो में जाकर इमोजी, GIF और स्टीकर वाले ऑप्शन में जाना होगा। वहां, पर अब आपको नए जुड़े हुए स्टीकर्स नजर आने लगेंगे।

– इन स्टीकर्स को आप अपने Loved ones को भेज सकते हैं। इसी तरह Valentines Day को सेलिब्रेट करने के लिए से स्टीकर पैक को डाउनलोड करके अपने loved one को भेज सकते हैं।