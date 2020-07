WhatsApp Animated Stickers : व्हाट्सऐप पर ऐसे भेजें एनिमेटेड स्टीकर्स, पहले से मजेदार होगी चैटिंग

पॉपुलर मैसेंजिंग ऐप WhatsApp ने कुछ दिनों पहले अपने प्लेटफॉर्म पर नया – ‘Animated Stickers’ फीचर एड किया है। इस नए फीचर के बाद WhatsApp यूजर्स अपने फ्रैंड्स और फैमिली मैंबर्स को एनिमेटेड स्टीकर भेज सकते हैं। एनीमेटेड स्टीकर रेगूलर स्टिल इमेज स्टीकर्स की तरह ही भेजे जा सकते हैं। WhatsApp पर इस नए फीचर्स को आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहली बार किसी को एनिमेटेड स्टीकर्स भेज सकते हैं। Also Read - Lava Z61 Pro स्मार्टफोन हुआ भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

How to send WhatsApp Animated Stickers

Step 1: Get the latest WhatsApp update

अपने दोस्तों को एनिमेटेड स्टीकर भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको Google Play Store में जाकर व्हाट्सऐप को अपडेट करना होगा।

Step 2: Go to WhatsApp Stickers

एक बार अपडेट होने के बाद, आपको एनिमेटेड स्टीकर्स डाउनलोड करने होंगे। इसके बाद आप WhatsApp के चैटबॉक्स में कॉन्टेक्ट ओपन करें। यहां आपको इमोजी के आइकन पर क्लिक करने करके एनिमेटेड स्टिकर सेंट कर सकते हैं। इमेजो में आपको स्टिकर्स पर टैब कर स्टिकर को चुन सकते हैं।

Step 3: Download the WhatsApp animated stickers

आप ‘+’ आइकन पर क्लिक करने नए स्टीकर पैक्स एड कर सकते हैं। स्टोर पेज पर आपको कई स्टीकर पैक मिलेंगे यहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। WhatsApp पर फिलहाल चार नए पैक हैं जल्द ही नए पैक्स मिलेंगे।

Step 4: Send out your new animated stickers

WhatsApp एनिमेटेड स्टीकर डाउनलोक करने के बाद आप कभी भी इसे किसी को भेज सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैसेज में मिले एनिमेटेड स्टीकर्स भी आप दूसरों को सेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद थर्ड पार्टी ऐप्स से भी एनिमेटेड स्टीकर्स डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक ने इससे पहले मैसेंजर ऐप के लिए एनिमेटेड स्टीकर्स पेश किए थे।