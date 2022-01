ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और वॉइस असिस्टेंट से लेकर म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग तक, Amazon के पास ढेरों ऐसी सर्विस हैं, जिनका इस्तेमाल आप किसी न किसी तरीके से करते ही होंगे। लगभग हर टेक कंपनी की तरह अमेजन भी इन सभी सर्विस को इस्तेमाल करने पर यूजर की जानकारी इकठ्ठा करता है, जिसका इस्तेमाल ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Vivo के नए फोन पर धांसू ऑफर, 694 रुपये महीने में लाएं घर

टेक कंपनियों के पास यूजर का ढेर सारा डेटा होता है, जिसका अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर Amazon आपको ऑप्शन देता है कि आप इनके पास मौजूद खुद के डेटा को मंगा लें। इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी जानकारी अमेजन के पास है। हम यहां पर आपको बताएंगे कि आप इस डेटा को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं।

Amazon के पास मौजूद अपने डेटा को कैसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा

स्टेप 2: अब आपको यहां पर मौजूद Request My Data पर क्लिक करना होगा

स्टेप 3: इसके बाद आपको अपने अमेजन अकाउंट में लॉग-इन करना होगा

स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा, जहां आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यु की मदद से सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह का डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं

स्टेप 5: इन ऑप्शन में Your Orders, Address, Payment Options से लेकर Alexa Echo Devices, Kindle, Fire TV से लेकर स्ट्रीमिंग सर्विस तक शामिल होंगी। सारा डेटा एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप सबसे नीचे दिए गए ऑप्शन– Request All Your Data को सेलेक्ट कर सकते हैं

स्टेप 6: इसके बाद आपको Submit Request का बटन दबाना होगा।

स्टेप 7: रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद Amazon आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक कन्फर्मेशन मेल भेजेगा

स्टेप 8: आपको अपने इनबॉक्स में जाकर इस ईमेल में मौजूद Confirm Data Request बटन को दबाना होगा

ईमेल पर आई हुई कन्फर्मेशन लिंक को क्लिक करने पर आप वापस Amazon की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको बताया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है और अमेजन आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, जिसके बाद यह आपको मिल जाएगा।