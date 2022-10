Instagram दिग्गज सोशल मीडिया ऐप्स में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर तमाम फीचर्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से यूजर्स रील बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ ऐसे भी यूजर्स हैं, जो Instagram Reels देखना पसंद करते हैं। यदि आप भी उन यूजर्स में से एक हैं और अपने फोन या लैपटॉप में इंस्टाग्राम रील को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको इस खबर में एक ट्रिक बताएंगे। इसकी मदद से आप आसानी इंस्टाग्राम रील को डाउनलोड कर सकेंगे। Also Read - Instagram पर गलती से कोई यूजर हो गया है ब्लॉक? ऐसे करें अनब्लॉक

कंप्यूटर और लैपटॉप में ऐसे डाउनलोड करें Instagram Reels

सबसे पहले https://ssyoutube.com/ वेबसाइट पर जाएं

उस इंस्टाग्राम रील का URL कॉपी करें, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं

अब वेबसाइट पर जाएं

यहां आपको एक खाली बॉक्स दिखाई देगा, उसमें कॉपी हुए यूआरएल को पेस्ट कर दें

इसके बाद आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें

इस तरह Instagram Reel कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी

Android यूजर्स ऐसे डाउनलोड करें इंस्टाग्राम रील

अपने फोन में प्ले-स्टोर पर जाकर डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल करें

अब इंस्टाग्राम ऐप में जाए और उस रील का यूआरएल कॉपी करें, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं

इतना करने के बाद वापस डाउनलोडर ऐप में जाएं और यूआरएल पेस्ट करें

अब रील अपने आप डाउनलोड होकर फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी

iPhone यूजर्स ऐसे डाउनलोड करें Instagram Reels

ऐप स्टोर में जाएं

यहां से इंस्टासेवर ऐप को डाउनलोड करें

इसके बाद ऐप ओपन करें, जहां आपको ओपन इंस्टाग्राम आइकन दिखेगा, उसपर क्लिक करें

अब इंस्टाग्राम से उस रील के यूआरएल को कॉपी करें, जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं

वापस इंस्टासेवर ऐप में जाएं, Allow Paste पर क्लिक करें

इसके बाद यूआरएल अपने आप पेस्ट हो जाएगा और आपको नीचे की तरफ सेव का विकल्प मिलेगा

उसपर क्लिक करते ही रील फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी

आपको याद दिला दें कि फोटो शेयरिंग ऐप Instagram ने साल 2020 में Instagram Reels को लॉन्च किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स वीडियो बनाकर सोशल मीडिया ऐप पर शेयर कर सकते हैं। यूजर्स को रील बनाने के दौरान वीडियो एडिट करने के विकल्प भी मिलते हैं।