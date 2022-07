Instagram अपने यूजर्स के लिए स्टोरीज और रील्स जैसे बहुत सारे फीचर्स लेकर आता है। यह फोटो-वीडियो शेयरिंग ऐप आपको स्टोरीज और रील्स को ऑफलाइन देखने या दूसरे प्लैटफॉर्म के माध्यम से शेयर करने के लिए डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है। Also Read - Instagram में Dual Video समेत जुड़े कई नए फीचर्स, अब 15 मिनट की बनेगी 'Reels'

हम यहां पर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से Instagram स्टोरीज को डाउनलोड करके उन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे प्लैटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं।

Instagram स्टोरीज को म्यूजिक के साथ कैसे करें डाउनलोड

Instagram स्टोरीज 24 घंटे के बाद गायब हो जाती हैं, इसलिए आपको इन्हें इसी समय में डाउनलोड करना होगा। अपनी स्टोरी को डिवाइस में सेव करने के लिए आपको स्टोरी खोलनी होगी और यहां पर ऊपरी दाएं कोने में मौजूद तीन वर्टिकल डॉट्स पर टैप करना होगा। यहां पर आपको "सेव" का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे दबाकर आप स्टोरी को अपने फोन में सेव कर सकते हैं।

किसी और की स्टोरी को डाउनलोड करने के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्लीकेशन का सहारा लेना होगा। इस काम के लिए बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, जिनमें से एक Instagram Story Downloader भी शामिल है। ऐप पर किसी और की स्टोरी या स्टोरी आर्काइव (हाइलाइट्स) को डाउनलोड करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

अपने स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम ऐप खोलें

जिस यूजर की स्टोरी/स्टोरी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके प्रोफाइल में जाएं

प्रोफाइल से यूजर का नाम कॉपी करें

Instagram Story Downloader ऐप खोलें और यहां पर मौजूद सर्च बॉक्स में लिंक को पेस्ट करें

“सर्च” बटन को दबाएं और पेज पर नीचे स्क्रॉल करें

यहां पर आपको “डाउनलोड” बटन नजर आएगा

इस बटन पर टैप करने पर स्टोरी आपकी फोन गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी

डिवाइस में स्टोरी सेव होने के बाद आप जब चाहें तब इसे देख सकते हैं और किसी भी दूसरे ऐप के जरिए इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे YouTube पर Shorts की तरह या फिर Facebook पर वीडियो की तरह भी अपलोड कर सकते हैं।

हाल ही में मेटा ने Instagram पर ई-कॉमर्स सर्विस को बढ़ावा देने के लिए एक नए फीचर की शुरुआत की थी। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे छोटे-बड़े बिजनेस अपने पेज के जरिए सामान बेचते हैं। मेटा ने इस खरीदारी को आसान बनाने के लिए इंस्टाग्राम DM में पेमेंट फीचर जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर्स अब प्लैटफॉर्म पर मौजूद बिजनेस को चैट छोड़े बिना पेमेंट कर सकते हैं।