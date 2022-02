जानें कैसे करें गूगल Pixel 2 में Do Not Disturb फीचर को इनेबल

हाल ही में गूगल द्वारा Pixel 2 और Pixel 2 XL को लॉन्च किया गया। भारत में इन दोनों ही फोंस को 15 नवम्बर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इनके लिए प्री-आर्डर की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू शुरू होगी। बता दें कि इन स्मार्टफोन में बेहद ही खास फीचर दिया गया है जो कि ड्राइविंग के समय एक्टिव हो जाता है। किंतु इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको इसे इनेबल करना होगा। आइए जानते हैं कैसे करें Pixel 2 में Do Not Disturb फीचर को इनेबल। Also Read - Google Pixel 6 के प्रोमो वीडियो में पहली बार दिखा फोन, कई कलर में आया नजर

गूगल Pixel 2 में सेंसर-आधारित फीचर मौजूद है, जब यूजर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो "Do Not Disturb" मोड इनेबल हो जाता है और आप कॉल की फिक्र किए बिना आराम से सु​रक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं। इस फीचर के बारे में गूगल सपोर्ट पेज पर भी जानकारी दी गई है। यदि आप Pixel 2 में Do Not Disturb मोड को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

आपको Pixel 2 में Settings > Sound > Do Not Disturb पर क्लिक करना है जिसके बाद आपको "Automatic rules" के अंदर "Driving" आॅप्शन मिलेगा। जिस पर क्लिक कर आपको उसे इनेबल करना होगा और उसके बाद आपके फोन में Do not disturb मोड एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी आप ड्राइविंग करेंगे यह एक्टिवेट होकर अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इस मोड को एक्टिवेट करते समय आप साइलेंट और अलार्म आॅप्शन का भी चयन कर सकते हैं।

गूगल सपोर्ट पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार Do not disturb कार में आपके फोन और ब्लूटूथ के कनेक्ट होते ही आॅटोमेटीकली आॅन हो जाता है। इसके बाद फोन आपकी कार में होने वाली गतिविधि का पता लगाएगा कि आप कार में हैं या नहीं। यदि 30 सेकेंड की वॉक और 10 मिनट तक कोई गति​विधि नहीं होती तो यह मोड अपने आप आॅफ हो जाएगा। यहां यह भी बता दें कि Pixel 2 में दिया गया Do Not Disturb केवल एंड्राइड 8.0 ​ओरियो या उससे उपर के वर्जन के साथ ही कार्य करने में सक्षम होगा।

गूगल Pixel 2 और Pixel 2 XL स्मार्टफोंस को को अलग अलग दो दो वैरिएंट्स में पेश किया गया है। भारतीय बाजार में Pixel 2 स्मार्टफोन के 64जीबी वेरिएंट की कीमत 61,000 रुपए और 128जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 70,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा गूगल Pixel 2 XL स्मार्टफोन के 64जीबी वेरिएंट की कीमत 73,000 रुपए और 128जीबी वेरिएंट की कीमत 82,000 रुपए हो सकती है।