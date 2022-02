अपने Xbox One में कैसे इनेबल करें ‘Do Not Disturb’ स्टेटस

Xbox One, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से एक पोपुलर गेमिंग कंसोल है, और यह सॉफ्टवेयर कंपनी समय समय पर इस कंसोल को सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ बग फिक्सेस भी देती रहती है, इसके अलावा इसे समय समय पर नए नए फीचर्स भी मिलते रहते हैं। आपको बता दें कि अभी पिछले सप्ताह ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अपडेट इसे दिया है, इसे कुछ नए फीचर्स भी मिले हैं, जैसे Next Achievement, इसके द्वारा आप आगामी अचीवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें गेम हब को भी गाइड मेनू में शामिल किया गया है, जो क्विक हाइलाइट्स के लिए है आदि। अंत में, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुप्रतीक्षित फीचर जो सबसे पहले Xbox 360 में देखा गया था, यानी ‘Do Not Disturb’ status को इसमें शामिल कर दिया है। Also Read - Halo Infinite का हुआ ऐलान, Xbox Series कंसोल और Elite controller को भी किया गया लॉन्च

इस नए फीचर का फायदा यह है कि, गेमर्स गेमिंग करते हुए या मूवी आदि देखने के दौरान, नोटिफिकेशन और अन्य किसी भी तरह की बाधा को म्यूट कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें कोई इस बीच परेशान करना चाहे तो वह हो ही नहीं सकते हैं। जब आप इस स्टेटस को एक्टिवेट कर देते हैं, आपके दोस्त आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते हैं। हालाँकि अभी के लिए यह फीचर महज कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे महज लेटेस्ट Xbox इनसाइडर प्रोग्राम बिल्ड के यूजर्स ही अल्फा प्रीव्यू रिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह उन्हीं के लिए उपलब्ध है।

हालाँकि इस फीचर को बड़े पैमाने पर सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना है, लेकिन अभी इसे कब तक सभी के लिए लाया जाएगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालाँकि अगर आप पहले से ही Xbox Insider Program Build को चला रहे हैं, आप इस प्रोसेस को जो नीचे दिया गया है, फॉलो करके ‘Do Not Disturb’ Mode को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप इस इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको अपने Xbox One के डैशबोर्ड में मौजूद ‘My Games और apps’ पर जाना होगा, और ‘Xbox Insider hub app’ को सेलेक्ट करना होगा।

यहाँ चार tier हैं जिनमें से आप चुनाव कर सकते हैं – अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमेगा, इनमें से ओमेगा सबसे निचला लेवल है, और इसका एक्सेस मिलना भी काफी आसान है, इसके अलावा अल्फा सबसे हायर लेवल, यह महज एक्सक्लूसिव और इनवाइट के आधार पर ही एक्सेस किया जा सकता है।

Xbox One में ‘Do Not Disturb’ को इनेबल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

स्टेप एक

अपने Xbox One कंट्रोलर में, Xbox बटन को प्रेस करें।

स्टेप दो

इसके बाद, टैब में साइन-इन करने के लिए LB को चार बार प्रेस करें।

स्टेप तीन

यहाँ अपनी प्रोफाइल का चुनाव करें और स्क्रोल डाउन करें, ऐसा आप ऑनलाइन दिखने के लिए कर रहे हैं।

स्टेप चार

अब ‘Do Not Disturb’ का चुनाव करने के लिए A प्रेस करें, बस महज आपको इतना ही करना है।

अब अन्य यूजर्स को, आपकी प्रोफाइल पर अभी बिजी हैं, दिखाई देगा। अब यह मोड तब तक एक्टिव रहने वाला है, जब तक कि आप इसे एक बार फिर से मनुअली जाकर बदल नहीं देते हैं।