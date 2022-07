Step for Enable Gmail Only View Mode: अपने यूजर्स के लिए सभी सुविधाएं को आसान बनाने के लिए Google ने Meet और Chats के साथ अन्य जरूरी सर्विसेस को जीमेल बेव और मोबाइल ऐप पर ऐड किया है। हालांकि, यूजर्स के पास Meet और चैट को डिसेबल करने का ऑप्शन होता है। नए जीमेल वेब लेआउट में यूजर्स को Google Meet, Chats और गूगल की अन्य सर्विसेस मिलती हैं। Also Read - How to Transfer your Vehicle's RC Online: घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर करें अपने वाहन का RC, जानें कैसे

हालांकि, सभी जीमले वेब यूजर्स नए लेआउट से खुश नहीं है। इस कारण गूगल ऐसे यूजर्स के लिए Gmail Only View मोड के साथ पुराना डिजाइन वापस लेकर आया है। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से ओरिजनल जीमेल लेआउट पर पहुंच जाएंगे। Also Read - How to add Spouse Name in Passport Online: पासपोर्ट में ऑनलाइन ऐसे ऐड करें अपने पति का नाम, आसान है तरीका

अगर आपको भी अपने जीमेल का नया लेआउट पसंद नहीं है। या आप नहीं चाहते हैं कि जीमेल पर Google Meet और चैट दिखाई दें तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर जीमेल वेब पर क्लासिक मोड पर वापस जाने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। Also Read - Gmail में मिला नया ‘Storage used’ इंडिकेटर, ऐसे चुटकियों में मैनेज होगा गूगल अकाउंट स्पेस

Gmail पर ऐसे इनेबल करें Gmail-Only View

इसके लिए सबसे पहले वेब ब्राउजर पर जाकर Gmail ओपन करें।

उसके बाद अपने आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लें।

फिर होम पेज पर राइट साइड में आ रहे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करें।

फिर यहां पर आपको Go Back to the Original Gmail View के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही एक नया पॉप-अप बनकर आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां आपको 2 बटन Cancel और Reload बटन मिलेंगे।

अपने पुराने जीमेल लेआउट का यूज करने के लिए Reload बटन पर क्लिक करें।

ऐसा करने के बाद See All Settings में जाएं।

यहां पर Chats and Meet के सेक्शन पर क्लिक कर दें। फिर Chat ऑप्शन को टर्न ऑफ को सिलेक्ट करें।

अब Save Changes पर क्लिक करें।

इस तरह आसानी से आप अपने जीमेल से चैट और गूगल मीट का ऑप्शन हटा सकते हैं। इसके बाद आपको केवल जीमेल इनबॉक्स ही दिखेगा।