जानें एंड्राइड स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट को कैसे करें स्टार्ट

गूगल असिस्टेंट को पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया था, जब सर्च इंजन जाइंट ने उनके Pixel और Pixel XL स्मार्टफोन को पेश किए थे। उसके बाद गूगल ने पुष्टि की कि नया AI-powered पर्सनल असिस्टेंट कुछ डिवाइस के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि काफी आश्चर्यचकित था। वहीं, Nexus डिवाइस में भी गूगल असिस्टेंट को उपलब्ध नहीं कराया गया था। हालांकि, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एलजी, नोकिया और लेनोवो ने घोषणा की कि उनके आगामी स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट होगा। जिसके बाद एंड्राइड यूजर्स इंतजार कर रहे थे कि कब यह फीचर उनके फोन में उपलब्ध होगा। साथ ही गूगल ने भी जानकारी दी कि गूगल असिस्टेंट को एंड्राइड मार्शमैलो और नौगट डिवाइस में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

हाल ही में गूगल असिस्टेंट को गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध कराया गया है। जहां से यूजर्स इस एप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट की मदद से आप फोन को वॉयस में कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कॉलिंग, सेट अलार्म या कैलेंडर, रिमाइंडर सेट करना या सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा ओपन करना आदि। वहीं आप असिस्टेंट को यूट्यूब पर म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलने के अलावा डायरेक्शन पता कर सकते हैं। चाहें तो मौसम की भी जानकारी ले सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवाल भी असिस्टेंट आपको बोलकर बताएगा। तो आइए जानते है कैसे enable करें गूगल असिस्टेंट को…

स्टेप 1: सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर गूगल प्ले सर्विस का अपडेट वर्जन हो, जो कि 10.2.98 या उसके बाद का है। वहीं, अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो आप डाउनलोड करें या फिर अपने डिवाइस को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए प्रतीक्षा करें।

स्टेप 2: अपने डिवाइस की भाषा को अंग्रेजी (US) में बदलें। ऐसा करने के लिए Device Settings > Language & Input > Change it to English (US) पर जाएं।

स्टेप 3: अब सुनिश्चित करें कि आपका गूगल एप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो गया है। यदि नहीं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और गूगल एप अपडेट करें।

स्टेप 4: अपने गूगल एप डाटा से कैश को क्लियर करें। यह आपके गूगल एप पर सभी पिछली सेटिंग्स को क्लियर कर देगा। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि आपका गूगल एप भाषा अंग्रेजी (US) पर सेट हो गया है या नहीं।

स्टेप 5: अब आप अपने डिवाइस के होम बटन को टैप कर होल्ड करें, जिसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको 'गूगल असिस्टेंट' को स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आप गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं।