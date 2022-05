How to enable picture-in-picture mode on Windows 11: आज के समय में लोग एक साथ कई काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग मल्टी टास्कर होते हैं। वहीं, कुछ अपने काम को मजेदार बनाने के लिए काम करने के साथ-साथ वीडियो देखना भी पसंद करते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं तो यह आर्टिकल पढ़ना आपके काफी काम आ सकता है। Also Read - Xiaomi Mi Pad 5 पर काम करेगा Windows 11! दिखी झलक

इसमें आज हम बताने वाले हैं कि Windows 11 पर Picture-in-picture मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम करते समय वीडियो भी देख सकते हैं। आइये, इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें।

How to enable picture-in-picture mode on Windows 11

Picture-in-picture मोड में स्क्रीन पर एक छोटी विडों बनकर आ जाती है, जिसमें वीडियो दिखाई देती है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर अपना काम करते ही हुए साइड में आ रही छोटी विंडो में वीडियो भी देख सकते हैं। स्मार्टफोन पर भी इस फीचर का यूज किया जा सकता है। Windows 11 पर काम करते हुए वीडियो देखने के लिए नीचे बताए गए तरीके से पिक्चर-इन-पिक्चर मोड का यूज करें।

बता दें कि आप जिस वीडियो को Picture-in-Picture मोड में देखना चाहते हैं, वह आपके कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए। अगर आप YouTube पर वीडियो को इस मोड में चलाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ब्राउजर का यूज करना होगा, जो इस फीचर को सपोर्ट करता हो।

इस तरह करें यूज

Windows 11 पर Picture-in-Picture मोड इनेबल करने के लिए सबसे पहेल File Explorer ओपन करें।

उसके बाद उस वीडियो पर राइट क्लिक करें, जिसे picture-in-picture मोड में देखना चाहते हैं।

अब Open With पर क्लिक करें और Films & TV ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।

वीडियो प्लेयर ओपन होते ही Play Video in Mini View ओपन पर क्लिक कर दें। यह ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा।

ऐसा करते ही वीडियो स्क्रीन पर सबसे ऊपर फ्लोटिंग विंडो में प्ले हो जाएगी।

इसके बाद आप अपने अनुसार उसे स्क्रीन पर किसी भी जगह सेट कर सकते हैं।

अब आपको वीडियो देखने के लिए आपको अपना काम बंद नहीं करना होगा।