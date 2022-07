ITR 2022 भरने का आखिरी हफ्ता, तुरंत ऐसे करें ऑनलाइन फाइल

Income Tax return (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कुछ लोग इस आस में हैं कि सरकार आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा सकती है। पिछले दो साल से सरकार ने ITR फाइलिंग की डेट को काफी आगे तक बढ़ाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। राजस्व विभाग के सचिव तरुण बजाज ने हाल ही में जानकारी दी है कि सरकार इस साल आईटीआर की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार का विचार नहीं कर रही है। Also Read - How to watch Ind vs WI 2nd ODI match Live on Mobile: मोबाइल पर ऐसे देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मैच

अगर आपने इस आस में अब-तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल की मदद से बिना टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल किए आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

आइए जानते हैं कैसे फाइल करें ऑनलाइन Income Tax Return (ITR)

-सबसे पहले Income Tax Return (ITR) पोर्टल पर जाएं, इसके लिए आप https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

-अब ई-फाइलिंग में लॉग-इन करें। यहां आपको अपना PAN नंबर, असेसमेंट ईयर व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

-इसके बाद ई-फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न को चुनें।

-यहां इनकम टैक्स रिटर्न का लिंक दिखेगा, जिसपर आपको क्लिक करना है।

-अगले पेज पर आपका पैन नंबर ऑटोमैटिकली दर्ज हो जाएगा, जिसके बाद आपको ‘Now’ पर क्लिक करना होगा।

-इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, इस साल 2022-2023 ईयर सिलेक्ट करें।

-अब प्रॉसीड पर टैप करें।

-इसके बाद सभी जरूरी जानकारियां भरें और अगर पेमेंट बनता है तो पेमेंट करें।

-इसके बाद फॉर्म को प्रीव्यू करें और सबमिट पर क्लिक करें।

तय तारीख तक ITR न भरने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख से ज्यादा की सैलेरी वाले टैक्सपेयर को 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है। वहीं, 5 लाख से कम की सैलेरी वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।

बता दें, ITR समय पर फाइल न करने पर जितना नुकसान झेलना पड़ता है उतना ही फायदा आईटीआर फाइल करने पर मिलता है। जी हां, अगर आप ITR भरते हैं, तो आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा, वीजा व क्रेडिट कार्ड आदि के लिए अप्लाई करना भी काफी आसान हो जाता है।