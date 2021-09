Aadhaar Card से लिंक हैं कितने मोबाइल नंबर? आसानी से ऐसे लगाएं पता

Aadhaar Card किसी भी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज में से है। इसके खो जाने से न सिर्फ लोगों को अपने काम करने में दिक्कत आती है बल्कि उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का भी डर रहता है। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लेकर आपके बैंक के अकाउंट, तक कई जगह पर लिंक होता है। इस कारण गलत हाथों में आधार कार्ड पड़ जाने से वह आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। Also Read - Driving License: लर्निंग लाइसेंस से लेकर रिन्यु तक, सबके लिए करें ऑनलाइन आवेदन, टेस्ट देने के लिए भी नहीं जाना होगा RTO

कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आधार कार्ड से आपके नंबर के अलावा भी कई नंबर लिंक होते हैं, जिनका आप यूज नहीं करते हैं। आपके नाम से कोई भी उस नंबर का यूज किसी भी गलत काम के लिए कर सकता है और बाद में आप उसमें फंस सकते हैं। अब आपको एक ऐसी सुविधा मिलती है, जिससे आप घर बैठे-बैठे ही जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन-कौन से मोबाइल नंबर लिंक है। यानी अब आप उन सभी मोबाइल नंबर की लिस्ट देख सकते हैं, जो आपके नाम से यूज हो रहे हैं। इसका पूरा प्रोसेस नीचे बताया गया है।

Aadhaar Card लिंक नंबर का ऐसे लगाएं पता?

इसके लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection (TAFCOP) नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिये आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन-कौन से नंबर लिंक है। आप इससे उस नंबर की शिकायत भी कर पाएंगे, जो नंबर आप यूज नहीं करते हैं और वह आपके आधार कार्ड से लिंक है।

इसके लिए आपको सबसे पहले TAFCOP की वेबसाइट https://tafcop.dgtelecom.gov.in/index.php की वेबसाइट पर जाना होगा।

अब होम पेज पर आपको अपना वह मोबाइल नंबर डालना होगा।

उसके बाद नीचे आ रहे रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करें।

अब आपकी सामने वाली स्क्रीन पर आ रहे बॉक्स में वह OTP डालें।

उसके बाद नीचे दिए गए Validate के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर उन नंबर की सारी लिस्ट आ जाएगी, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हैं।

अब जो नंबर आप यूज नहीं करते हैं, उनके लिए यहां से शिकायत भी कर सकते हैं।

हालांकि, अभी सर्विस केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध है।