How to reset or format your smartphone: पुराने फोन से नए डिवाइस पर स्विच करने के बाद ज्यादातर लोग अपने पुराने स्मार्टफोन से सभी डेटा हटाना चाहते हैं ताकि कोई ओर उस डेटा का गलत यूज न कर सके। वहीं, स्मार्टफोन हैंग और स्लो होने पर भी बहुत लोग डेटा और सभी सेटिंग को एक बार में डिलीट करके उसे एकदम नया फोन बनाने की सोचते हैं। फोन को रीसेट करने से उसमें आने वाले छोटी-मोटी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से सभी डेटा एक साथ डिलीट करना चाहते हैं और उसे नया बनाना चाहते तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। Also Read - मुश्किल में Apple और Samsung! बिना चार्जर फोन शिप करने पर लग सकता है जुर्माना

स्मार्टफोन को रीसेट (Reset) व फॉर्मेट (Format) करने में काफी कम समय लगता है। इसके लिए आपको अधिक स्टेप्स भी फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। Google Pixel, Samsung और अन्य एंड्रॉयड स्मार्टफोन में रीसेट करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इस कारण हमने यहां सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन के लिए अलग-अलग तरीका बताया है। Also Read - Vivo S15 और Vivo S15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, 12GB तक RAM समेत मिल रहे ये फीचर्स

Google Pixel और अन्य एंड्रॉयड फोन को ऐसे करें रीसेट

इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएं।

फिर System पर क्लिक करें।

यहां आपको Reset का ऑप्शन मिलेगा।

इसके बाद Erase all Data (Factory Reset) सिलेक्ट करें। यह ऑप्शन आपको सबसे नीचे मिलेगा।

अब स्क्रीन पर आ रही सभी जानकारी पढ़ें और फिर Erase All Data पर क्लिक कर दें।

फिर फोन को अनलॉक करने वाला पैटर्न या पिन डालें।

स्क्रीन पर आ रही वॉरनिंग पढ़ें और Erase All Data के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

Samsung के स्मार्टफोन के लिए अपनाएं यह तरीका

सेटिंग में जाकर Accounts and Backup सिलेक्ट करें। फिर Manage Accounts पर क्लिक कर दें।

यहां सैमसंग अकाउंट के लिए सर्च करें और Entry पर क्लिक करके Remove Account पर क्लिक करें।

मेन सेटिंग मेन्यू में जाएं। फिर General Management ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएं। Reset पर क्लिक करें।

फिर factory data reset पर जाएं।

अब फोन को अलनॉक करने के लिए जो पैटर्न या पिन डालते हैं, वह एंटर करें।

इसके बाद Delete All पर क्लिक कर दें।

इस तरह आसानी से स्मार्टफोन को रीसेट किया जा सकता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 108MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M53 5G पर धमाकेदार ऑफर्स, Amazon से Discount के साथ खरीदने का मौका