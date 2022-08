How to generate Aadhaar Card Virtual ID: ऑनलाइन ऐसे क्रिएट करें आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी, आसान है तरीका

Aadhaar Card भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी दस्तावेजो में से एक है। इसके खो जाने या फिर नहीं होने से लोगों के कई सरकारी काम रुक जाते हैं। UiDAI, आधार कार्ड में पता आदि अपडेट करने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, Aadhaar Virtual ID या VID के जरिये आपकी डिटेल शेयर किए बिना भी किया जा के लिए किया जाता है। यह 16 डिजिट की होती है। यह हैकर्स से आपके डेटा का सुरक्षित रखता है। Also Read - How to add Bank Account in Paytm: इस तरह पेटीएम में ऐड करें बैक अकाउंट, बहुत आसान है तरीका

कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार कार्ड है वो UIDAI वेबसाइट के जरिए VID जेनरेट कर सकते हैं। जब तक नई VID जेनरेट नहीं होती, यह तब तक के लिए मान्य होती है। अगर आपने अभी तक VID जेनरेट नहीं की है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, जानते हैं। Also Read - Google Maps बताएगा कितनी है आपकी गाड़ी की स्पीड, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Aadhaar VID ऐसे करें क्रिएट

इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या आपका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है। ऐसा होना जरूरी है क्योंकि 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगी। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। Also Read - How to check battery health on your Android Smartphone: आपके स्मार्टफोन की बैटरी कहां और कितनी हो रही खर्च, ऐसे लगाएं पता

इसके लिए सबसे पहले uidai की वेबसाइट पर जाएं।

फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Aadhaar Services के सेक्शन में जाकर Virtual ID (VID) के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब राइट साइड में दिए गए Login बटन पर क्लिक कर दें।

फिर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें। अब Send OTP पर क्लिक करें।

इसके बाद नए पेज पर लॉग इन पर क्लिक करें। फिर Generate Virtual ID के ऑप्शन पर क्लिक करें।

Generate VID को सिलेक्ट करें और Next पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके Aadhaar Card के लिए 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी नंबर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप VID भूल जाते हैं तो उसे रिकवर भी कर सकते हैं। यह तरीका भी बहुत आसान है।