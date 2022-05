Google Play Store एक पॉपुलर मोबाइल ऐप मार्केट है, जहां आपको हजारों फ्री ऐप्स डाउनलोड के लिए उपलब्ध मिलती हैं। हालांकि, कई ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से खरीदा जाता है। अगर आप भी गूगल प्ले स्टोर से अलग-अलग ऐप्स को खरीदते हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। कई बार हम कुछ ऐप्स को केवल इसलिए ही खरीद लेते हैं, क्योंकि वह काफी सस्ती होती हैं। लेकिन बाद में वह लो-क्वालिटी व बग्स से लैस ऐप्स आपका सिर-दर्द बन जाती हैं। ऐसे में उन ऐप्स से छुटकारा पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर की रिफंड पॉलिसी का सहारा ले सकते हैं। Also Read - Apple की राह पर Google, Play Store से हटेंगे 9 लाख 'Inactive' ऐप्स, जानें

अगर आपने Google Play Store से कोई ऐप खरीदी है और अब आप उससे संतुष्ट नहीं है या फिर कई बार अनजाने में ऐप परचेज हो जाती है… तो ऐसे में आप Google Play से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल प्ले पर किस तरह रिफंड अप्लाई किया जाता है, यह तरीका आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।

Google Play Store पर ऐसे करें रिफंड के लिए अप्लाई

-सबसे पहले अपने अपने Google Play store अकाउंट को ओपन करें।

-इसके बाद Order History पर जाएं।

-उस ऑर्डर को ढूंढें जिसे आप रिर्टन करना चाहते हैं।

-अब Request a refund या फिर Report a problem पर जाएं।

-यहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको रिफंड अप्लाई करने का कारण बताते हुए डिटेल्स भरनी होगी।

-इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें कहा जाएगा “Thank you for sharing your concerns”।

-इसके बाद आपको एक ईमेल मिलेगा, जिसमें आपके रिफंड से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। आमतौर पर यह मेल 15 मिनट से लेकर 4 दिन के अंदर मिल जाता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक से ज्यादा चीजों के लिए रिफंड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ऊपर बताए गए तरीकों को हर प्रोडक्ट के लिए दोहराना होगा।

Google Play Store से हटेंगे 9 लाख 'Inactive' ऐप्स, जानें

हाल ही में जानकारी सामने आई है कि Google Play Store पर मौजूद करीब 9 लाख Inactive ऐप्स को हटाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्ले स्टोर पर मौजूद इन ऐप्स को पिछले 2 साल से अपडेट नहीं किया गया है।