फ्री में पाएं फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप, जानें तरीका

How to get Flipkart Plus membership: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के कई लाभ ऐसे हैं, जो सिर्फ मेंबर्स को मिलते हैं, यह सेवा बहुत हद तक अमेजन प्राइम मेंबरशिप जैसी है, हालांकि इसके लिए यूजर्स को एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। फ्लिपकार्ट ने इस सेवा को साल 2018 में लॉन्च किया था। membership के तहत यूजर्स को फास्ट डिलीवरी, सेल्स का अर्ली एक्सेस और कई प्रोडक्ट्स पर फ्री डिलीवरी जैसे लाभ मिलते हैं।

फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है। यह सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम कॉइन पर आधारित होता है। दरअसल, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पर यूजर्स को कॉइन्स मिलते हैं, जिसकी मदद से प्लस मेंबरशिप को एक्टिवेट किया जा सकता है। 12 महीनों की मेंबरशिप के लिए यूजर्स को 00सुपर कॉइन इकट्ठा करने होते हैं।

स्टूडेंट्स को फ्री मिलती है सर्विस

की सेवा स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से Free है। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से लॉग-इन करना होता है और अपना स्कूल/कॉलेज/इंस्टीट्यूट ID Card अपलोड करना होगा, जिसके बाद उन्हें मेंबरशिप मिल सकेगी।

क्या हैं Flipkart Plus मेंबरशिप के लाभ?

फ्लिपकार्ट प्लस के लिए यूजर्स को कोई फीस या सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना होता है। प्लस मेंबरशिप के कारण यूजर्स को फ्री और फास्ट डिलीवरी, महत्वपूर्ण सेल्स की अर्ली एक्सेस और पर्सनलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है।

कैसे रिन्यू कर सकते हैं मेंबरशिप?

मेंबरशिप एक साल के लिए वैलिड होती है। सर्विस को रिन्यू करने के लिए यूजर्स को 200 सुपरकॉइन मेंबरशिप के रहते हुए कमाने होते हैं।

यूजर्स फ्लिपकार्ट पर प्राप्त सुपर कॉइन का इस्तेमाल शॉपिंग में भी कर सकते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल सीमित है। यूजर्स को 100 रुपये की खरीद पर 2 सुपर कॉइन मिलते हैं, जबकि उन्हें अधिकतम 50 कॉइन प्रति ऑर्डर प्राप्त होते हैं। हालांकि इन सुपरकॉइन को यूजर्स ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ना ही इन सुपर कॉइन को कैश के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है।