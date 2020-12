कंप्यूटर पर अभी भी या यूज कर रहे यूजर्स के अच्छी खबर है। ऐसे यूजर्स फ्री में अपडोट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इस अपग्रेड प्रोग्राम की मदद से Windows 7 और Windows 8 यूजर्स फ्री में Windows 10 अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुरानी जेनुअन लाइसेंस की (Genuine License Keys) की जरूरत होगी। यह प्रोग्राम साल 2016 में खत्म हो गई थी लेकिन कुछ यूजर्स अभी भी इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। but seems like it is still available to some users. Also Read - Google और Microsoft को टक्कर देने की तैयारी में है Zoom

Windows Latest की रिपोर्ट के मुताबिक Windows 7 और Windows 8 यूजर्स अपनी जेनुअन लाइसेंस की के जरिए फ्री में अपनी विंडोज को अपडेट करवा सकते हैं। यह उन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है जो अपने कंप्यूटर को Windows 7 और Windows 8 पर चला रहे हैं। ने इस साल जनवरी में ही Windows 7 से सभी सपोर्ट खत्म कर दिए थे। हालांकि Windows 8 यूजर्स के पास कुछ समय बचा हुआ है। Also Read - इंटरनेट ब्राउजर के एक्सटेंशन में साइबर क्रिमिनल्स ने लगाई सेंध, 30 लाख से ज्यादा यूजर्स हुए प्रभावित

Microsoft का Windows 10 अपग्रेड प्रोग्राम ऑफिशियली 2016 में खत्म हो चुका है। लेकिन पर चल रहे थ्रेड में यह पता चला है कि कुछ कुछ यूजर्स को अभी भी Windows 10 फ्री अपग्रेड का बेनिफिट मिल रहा है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इस अपग्रेड प्रोग्राम के जरिए फ्री में Windows 7 या Windows 8 से Windows 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। Also Read - Yahoo Group shut down : बंद हो गई 19 साल पुरानी सर्विस, Mail करता रहेगा काम

How to get free Windows 10 upgrade from Windows 7 or Windows 8

Windows 10 के फ्री अपडेट का फायदा उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जो जेनुअन Windows 7 या Windows 8 यूज कर रहे है। फ्री Windows 10 अपग्रेड के लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।

Step 1. अपने कंप्यूटर के ब्राउसर पर आपको Windows 10 डाउनलोड पेज ओपन कर Windows 10 इंस्टॉलर टूल को डाउनलोड करना होगा। विंडो की ISO फाइल डाउनलोड कर आपको इसे अपनी बूटेबल की हुई पेनड्राइव पर इसे सेव करना होगा।

Step 2. इसके बाद Media Creation Tool ओपन कर आपको “Upgrade this PC now” पर टैप करना होगा। यहां आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आपको उस ड्राइव को सलेक्ट करना होगा जहां Windows 10 को इंस्टॉल करना है। सामान्यत: ऑपरेटिंग सिस्टम को /: drive में सेव किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फ्रैश इंस्टॉल पर क्लिक नहीं करना है। ऐसा करने पर आप फ्री में Windows 10 में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे।

Step 3. एक बार इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने पर आपको Windows 10 को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी और कंप्यूटर पर Windows Update में जाकर Activation पर क्लिक करना होगा। “Activate” बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पुराने Windows 7 या Window 8 की लाइसेंस की डालनी होगी और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाएगा।