WhatsApp पर छिपाना चाहते हैं अपना लास्ट सीन और हटाने हैं ब्लू टिक? जानें तरीका

WhatsApp में प्राइवेसी के लिए कई फीचर्स मिलते हैं। कौन आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख सकता है और कौन आपको मैसेज कर सकता है, इन सबके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में लास्ट सीन और ब्लूट टिक को छिपाने के लिए प्राइवेसी सेक्शन में ऑप्शन दिया जाता है। बता दें कि व्हाट्सऐप में कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें से एक Last Seen भी है। इससे पहता चल जाता है कि आपने लास्ट टाइम WhatsApp कब ओपन या यूज किया है। इस प्रकार अगर आप व्हाट्सऐप पर आए मैसेज को पढ़ लेते हैं तो सामने वाले को उस मैसेज पर दो ब्लू टिक लगे दिखाई देने लगते हैं। इससे वह समझ जाता है कि आपने उसकी चैट ओपन करके उसका मैसेज पढ़ लिया है।

ये सुविधाएं कभी-कभी परेशानियों का कारण बन जाती हैं। कई बार आप किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन ब्लू टिक लगने से सेंडर पता चल जाता है कि आपने उसके मैसेज पढ़ लिया है और रिप्लाई नहीं किया है। इस तरह से कई बार आप नहीं चाहते हैं कि कोई यह देखे कि आपने कब तक और कब इस ऐप का यूज किया गया है। इन सब से बचने का तरीका यहां बताया गया है। आप प्राइवेसी सेटिंग में जाकर लोगों को आपका लास्ट सीन और ब्लू टिक देखने से रोक सकते हैं। जानें कैसे।

WhatsApp सेटिंग में करने होंगे यह बदलाव

Last Seen छिपाने के लिए ऐप ओपन करें और राइट साइड में दिए गए तीन बिंदुओं पर क्लिक करें।

अब यहां सबसे नीचे दिए गए Setting के ऑप्शन पर जाएं। फिर Account पर क्लिक कर दें।

इसके बाद प्राइवेसी पर जाएं। यहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन Last Seen का दिखेगा।

उस पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि केवल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोग ही आपका लास्ट सीन देखें तो My Contacts सिलेक्ट करें।

यदि आप सबको अपना लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं तो Everyone और किसी को नहीं दिखाना चाहते तो Nobody चुनें।

अब कोई भी नहीं देख पाएगा कि आपने आखिरी बार WhatsApp कब यूज किया था।

ब्लू टिक छिपाने के लिए अपनाएं यह तरीका

ऐसे हटाएं ब्लू टिक

ब्लू टिक हटाने का तरीका भी लास्ट सीन छिपाने के तरीके के लगभग समान है। हालांकि, इसके लिए आपको अलग ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है।

इसके लिए भी Setting में जाएं। फिर Account में जाकर Privacy पर क्लिक करें।

अब Last Seen के नीचे Read Receipts का ऑप्शन दिखेगा। इसे डिसेबल कर दें।

अब चैट पर ब्लू टिक छिप जाएंगे। ध्यान दें कि इसके बाद आप भी अपने द्वारा भेजे गए किसी कॉन्टैक्ट के मैसेज देखने के बाद उस पर ब्लू टिक नहीं देख पाएंगे।

यूजर ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कभी भी सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं।