Aadhaar Card किसी भी भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है। आजकल कई कामों में इसकी जरूरत होती है। हालांकि, इससे लोगों के साथ धोकाधड़ा भी हो जाती है। आधार कार्ड के जरिये होने वाली धोकाधड़ी से सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। ज्यादातर आधार कार्ड आधारित धोकाधड़ी का वे लोग शिकार होते हैं, जिन्हें यह नहीं पता होता है कि आधार कार्ड किस तरह से काम करता है।

इस प्रकार की धोकाधड़ी से आधार कार्डधारकों को बचाने के लिए उनकी मदद सरकार द्वारा संचालित Telecom Analytics for Fraud Management & Consumer Protection (TAFCOP) करता है। हमने यहां यह बताया है कि Aadhaar Card और मोबाइल नंबर फ्रोड कैसे होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

Aadhaar Card के जरिये कैसे होते हैं फ्रोड?

जब भी आप बाजार में नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो संबंधित टेलीकॉम कंपनी आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगती है और आधार कार्ड इन जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इस कारण अगर किसी गलत व्यक्ति ने किसी तरह आपकी आधार कार्ड डिटेल ले ली है और वह इससे सिम कार्ड खरीदता है तो वह नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा और उस सिम के माध्यम से किए गए किसी भी गलत काम में आप फंस सकते हैं।

इन दिनों लगभग हर सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को अपने आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके कारण यह जालसाजों का भी निशाना बन गया है। इससे होने वाले फ्रोड से बचने के लिए आधारधारकों को खुद इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। जैसे कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि उनके नाम से कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद वे जिस नंबर का उपयोग नहीं करते हैं, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उसे बंद कराना चाहिए। TAFCOP यही सब करने में आपकी मदद करता है। आइये, जानते हैं कैसे।

TAFCOP से लगाए पतां कितने मोबाइल नंबर हैं आपके Aadhaar Card से लिंक

यह आपको बताएगा कि आपकी आईडी से फिलहाल कितने फोन नंबर रजिस्टर्ड हैं।

इसकी पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले TAFCOP की आधिकारिक वेबसाइट https://tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको होम पेज पर एक बॉक्स बना दिखाई देगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा।

फिर नीचे दिए गए Request OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा। पूरा प्रोसेस करने के बाद TAFCOP आपको दिखा देगा कि आपके आधार कार्ड से कितने मोबाइल नंबर लिंक हैं।

अगर कोई ऐसा नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं तो उसके लिए शिकायत कर सकते हैं।

हालांकि, ध्यान देने की बात है कि अभी यह सुविधा पूरे देश के लिए उपलब्ध नहीं है। यह फीचर अभी केवल Andhra Pradesh और Telangana के लिए है। जल्द ही पूरे देश के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।