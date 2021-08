Aadhar Card को PAN Card से लिंक करना है काफी आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Aadhaar Card और PAN Card भारतीय नागरिक के लिए जरूरी दस्तावेज हैं। State Bank of India (SBI) ने हाल ही में लोगों को अपने आधार कार्ड और PAN नंबर को लिंक करने के लिए कहा है। यदि आपका आधार कार्ड PAN Card से लिंक है तो आप बेफिक्र रहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट करें। Also Read - How to update PAN card: पैन कार्ड कैसे करना है अपडेट, जानिए ऑनलाइन तरीका

SBI ने अपने आधिकारिक Twitter अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि वे अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लें। ट्वीट में यह भी लिखा है कि अगर यूजर्स PAN और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा और लेन देन में भी दिक्कत होगी। बता दें कि PAN Aadhaar से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितबंर, 2021 है। इस कारण लोगों के पास अभी काफी समय है। हालांकि, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। वे नए IT पोर्टल पर जाकर PAN और Aadhaar लिंक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस नीचे बताया गया है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। Also Read - Aadhaar Card असली है या नकली?, घर बैठे आसानी से ऐसे लगाएं पता

Aadhaar Card और PAN से ऐसे करें लिंक

इसके लिए लोगों को सबसे पबले New IT Portal https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

अब होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Aadhaar Card के ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां पर आपको कई सारी डिटेल जैसे PAN, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।

इसके बाद I have only year of birth in Aadhaar card और I agree to validate my Aadhaar details के सामने बने बॉक्स पर क्लिक करें।

अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वेरिफिकेशन पेज पर इस OTP को डालें और Validate पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा आपके PAN को आधार से लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट चली गई है।

कुछ ही समय में आपका आधार कार्ड PAN CARD से लिंक हो जाएगा। Also Read - SBI YONO ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, लॉगइन के लिए आया नया नियम