Paytm से ऐसे लिंक करें Aadhaar Card, KYC कम्प्लीट करना भी है बहुत आसान

Paytm लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट ऐप है। ज्यादातर यूजर्स इसका यूज ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ट्रांजेक्शन करने में करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के अलावा लोग इसके जरिये बिजली का बिल, पानी का बिल और अपना मोबाइल रीचार्ज भी कर सकते हैं। यूजर के आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए Paytm से Aadhaar Card को लिंक करना होता है। इसके बाद लोग Paytm ऐप का यूज करके अधिक पेमेंट कर सकते हैं।

साथ ही KYC पूरा करना भी अनिवार्य होता है। ऐसा करके आप ऑनलाइन फ्रॉड से भी बच सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड को Paytm से लिंक नहीं किया है और KYC भी कम्प्लीट नहीं है तो परेशान न हों। हम इस आर्टिकल में आज इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Paytm से कैसे लिंक करें Aadhaar Card?

इसके लिए सबसे पहले स्मार्टफोन में Paytm ऐप ओपन करें।

अब होम स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको प्रोफाइल आइकन मिलेगा। उस पर क्लिक कर दें।

फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें।

स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं। यहां आपको Aadhaar Card का ऑप्शन मिलेगा। उसे सिलेक्ट कर लें।

अब यहां पर 12 डिजिट का आधार नंबर डालें।

वेरिफिकेशन के 48 घंटे के अंदर आपका पेटीएम प्रोफाइल आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

How to Complete KYC?

Know your Customer (KYC) भी फ्रॉड से बचे के लिए बहुत जरूरी है। KYC कम्प्लीट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।