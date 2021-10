खो गया है Windows लैपटॉप तो न हों परेशान ऐसे लगाएं पता और करें लॉक

आज के समय में लोग एक से एक अच्छे और मंहगे लैपटॉप खरीदते हैं ताकि वे आसानी से अपने सारे काम कर पाएं। उनके खो जाने से लोगों को काफी नुकसान हो जाता है। क्या आपको पता है कि एंड्रॉयड और iOS डिवाइस की तरह Windows लैपटॉप में भी Find My Device फीचर की सुविधा मिलती है। Also Read - Windows 11 में मिलेंगे ये 11 नए फीचर्स, जानें क्या है खास?

बता दें कि Android में Google और iPhone में Apple, Find My Device फीचर ऑफर करता है। इसकी मदद से यूजर अपने डिवाइस का आसानी से पता लगा सकता हैं। इसी प्रकार Microsoft के Windows लैपटॉप को भी Find My Device फीचर के जरिए ढूंठा जा सकता है।

Android स्मार्टफोन को ट्रैक करना बहुत आसान होता है क्योंकि वे टेलीकॉम ऑपरेटर या फिर WiFi से ज्यादातर कनेक्ट रहते हैं। वहीं, दूसरी तरफ लैपटॉप के साथ ऐसा नहीं होता है, इस कारण उसे ढूंढ़ने में काफी परेशानी आती है। माइक्रोसॉफ्ट का Find My Device फीचर इसे आसान बनाने में मदद करने के लिए है। यह फीचर ज्यादातर सभी डिवाइसेस जैसे PCs और लैपटॉप के लिए काम करता है। अगर आपको इस फीचर को इनेबल करने का तरीका नहीं पता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा तरीका नीचे बताया गया है।

Windows लैपटॉप में ऐसे इनेबल करें यह फीचर

Windows लैपटॉप में Find My Device फीचर इनेबल करने के लिए लोकेशन सर्विसेज का इनेबल होना बहुत जरूरी है। साथ ही इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन हो। Windows PC को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यह फीचर स्कूल और वर्क अकाउंट के साथ सपोर्ट नहीं करता है।

इस फीचर को इनेबल करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला तरीका है कि आप डिवाइस का सेटअप करते समय फीचर को इनेबल कर सकते हैं। दूसरा आप सेटिंग में जाकर ऐसा कर सकते हैं।