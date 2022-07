Aadhaar Card में दी गई आपनी पर्सनल डिटेल को सुरक्षित रखने के लिए लोग लॉक और अनलॉक फीचर का यूज कर सकते हैं। Unique Identification Authority Of India (UIDAI) वेबसाइट के अनुसार, इस फीचर के जरिए Aadhaar Card में दिए गए आधार नंबर को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। Also Read - How to change address on a Driving Licence: घर बैठे-बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसे बदलें पता, आसान है तरीका

बता दें कि एक बार आधार नंबर को लॉक करने के बाद आधार नंबर का यूज करके ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा सकेगा। इस स्थिति में आप ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपनी वर्चुअल आईडी का यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई और आपके आधार नंबर का यूज नहीं कर पाएगा। Also Read - UIDAI को क्यों कैंसिल करना पड़ा 6 लाख लोगों का आधार कार्ड? जानें वजह

साथ ही आप अपने आधार नंबर को फिर से जरूरत पड़ने पर अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर आपको इस फीचर का यूज करना नहीं आता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। Also Read - Paytm से ऐसे लिंक करें Aadhaar Card, KYC कम्प्लीट करना भी है बहुत आसान

How to Lock and Unlock Biometric in Aadhaar?

बता दें कि UID को लॉक करने के लिए लोगों के पास 16 डिजिट का VID नंबर होना चाहिए। अनलॉक करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। यदि आपके पास VID नहीं है तो आप SMS सर्विस या वेबसाइट के जरिए ऐसा कर सकते हैं।

आधार को लॉक और अनलॉक करने के लिए सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या सीधा यहां क्लिक करें।

अब सेफ्ट साइड में आ रहे My Aadhaar के सेक्शन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Aadhaar Services सेक्शन में जाकर Aadhaar Lock and Unlock Services के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

यहां पर आपको सभी स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। उन्हें पढ़ें फिर राइट साइड में आ रहे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी।

यहां Lock Aadhaar पर क्लिक करें।

फिर वर्चुअल ID डालें।

इसके बाद पूरा नाम, पिन कोड नंबर और कैप्चा कोड डालकर Send OTP पर क्लिक कर दें।

अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।

OTP डालने के बाद स्क्रीन पर आ रहे इनेबल बटन पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपकी वायोमैटेक्किर इंफो लॉक हो जाएगी।

इसी तरह से आप उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। हालांकि, उसके लिए Lock Aadhaar की जगह Unlock Aadhaar पर क्लिक करना होगा।