How to Log Out Gmail From Other Devices: किसी दोस्त के फोन पर लॉग इन है आपकी जीमेल आईडी? ऐसे करें लॉग आउट

How to Log Out Gmail From Other Devices: कई बार आप बहुत डिवाइस पर अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर देते हैं और काम हो जाने के बाद उसे लॉग आउट करना भूल जाते हैं। Gmail अकाउंट में लोगों की कई जरूरी चीजें सेव होती हैं। वे बैंक अकाउंट की डिटेल से लेकर पर्सनल डेटा तक, काफी कुछ जीमेल आइडी पर सेव करके रखते हैं। Also Read - Gmail यूज करते समय ये तीन गलतियां पड़ेंगी भारी, हमेशा के लिए बैन होगा अकाउंट

इस कारण जीमेल आईडी और पासवर्ड गलत हाथों में लग जाने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने भी किसी काम के चलते अपने दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के डिवाइस पर जीमेल आईडी से लॉग इन किया है और लॉग आउट करना भूल गए हैं तो परेशान न हों। Gmail अपने यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस से अन्य डिवाइस पर जीमेल लॉग आउट करने की सुविधा देता है। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। Also Read - How to Enable Gmail-Only View Mode: जीमेल पर नहीं दिखाना चाहते Google Meet और चैट्स? फॉलो करें ये स्टेप्स

Gmail आईडी को अन्य डिवाइस पर ऐसे करें लॉग आउट

यदि आपको लगता है कि आपकी जीमेल आईडी कई डिवाइस पर लॉग इन है तो आप Security Settings में जाकर देख सकते हैं। साथ ही वहां से उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। Also Read - Gmail में मिला नया ‘Storage used’ इंडिकेटर, ऐसे चुटकियों में मैनेज होगा गूगल अकाउंट स्पेस

इसके लिए अपने स्मार्टफोन में वेब ब्राउजर ओपन करें और फिर myaccount.Google.com डालकर सर्क करें।

फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें Security पर क्लिक करें।

अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं। यहां पर आपको Your Devices सेक्शन में जाएं।

इसमें Manage All Devices पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपके उन सभी डिवाइस की लिस्ट आ जाएगी, जिन पर आपकी जीमेल आईडी से लॉग इन है।

साथ ही वहां पर यह भी दिखाई देगा कि आप किन-किन डिवाइस पर एक्टिव थे।

अब आपको जिस डिवाइस से लॉग आउट करना है, उस पर क्लिक करें।

वहां आपको Sign out ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दें।

इस तरह आप अन्य डिवाइस से लॉग आउट कर पाएंगे।

इसी प्रकार आप डेस्कटॉप से भी लॉग आउट कर सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको फिर लेफ्ट साइड में आ रहे मेन्यू में से Security Settings के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर बताए गए स्टेप्स फॉलो कर लें।