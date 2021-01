How to make group calls on : कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की वजह से , , Meet और जैसे कई इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ने बेहतर ऑडियो-वीडियो कॉल की सुविधा देने के लिए अपनी सर्विस में कई बदलाव किए हैं। वहीं, Telegram ने अगस्त में वन-ऑन-वन कॉलिंग फीचर पेश किया था। अब कंपनी ने इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के बीटा वर्जन में ग्रुप कॉलिंग फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि Telegram में ग्रुप कॉल फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। Also Read - Google और Microsoft को टक्कर देने की तैयारी में है Zoom

टेलीग्राम के बीटा वर्जन में यह नया फीचर रोलआउट किया गया है। इसका मतलब अभी ग्रुप कॉल फीचर सिर्फ टेलीग्राम के बीटा यूजर्स ही यूज कर पाएंगे। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि आपके फोन में Telegram का लेटेस्ट बीटा वर्जन होना चाहिए।

टेलीग्राम पर ऐसे करें ग्रुप वीडियो कॉल ( How to make Telegram group voice calls Steps)

– अपने स्मार्टफोन में टेलीग्राम ऐप ओपन करें।

– किसी भी ग्रुप चैट विंडो पर जाएं और इसके हेडर पर टैप करें।

– यहां आपको ग्रुप मेंबर्स और नोटिफिकेशन सेटिंग्स समेत ग्रुप से संबंधित अन्य डीटेल्स दिखेंगी।

– अब टॉप राइट कॉर्नर में बने तीन डॉट्स (…) पर टैप करें और ‘स्टार्ट वॉइस चैट’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

– अब टॉप राइट कॉर्नर में बने तीन डॉट्स (…) पर टैप करें और 'स्टार्ट वॉइस चैट' ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

– अब आपको एक नई पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जहां आप उन मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप ग्रुप कॉल में शामिल करना चाहते हैं।

मिलेगी यह खास सुविधा

टेलीग्राम के ग्रुप कॉल में ‘Only admins can talk’ नाम से एक खास सुविधा मिलेगी। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद सिर्फ कॉल करने वाला बोलेगा और बाकी अन्य मेंबर्स सुनेंगे। इसका मतलब कॉल जॉइन करने वाले अन्य मेंबर्स बोलेंगे, तो वह सुनाई नहीं देगा।