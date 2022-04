How to Merge Duplicate Contact in Smartphone: स्मार्टफोन में चीजों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। कॉन्टैक्ट से लेकर फोटो तक, सभी के लिए स्टोरेज चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आप एक कॉन्टैक्ट को 2 बार सेव कर लेते हैं। या फिर सिम बदलने आदि पर सिंक्रनाइज करते समय एक नंबर की कॉपी बन जाती है। Also Read - How to Monitor and Control Data Usage in Smartphone: फोन की सेटिंग में करें ये मामूली बदलाव और बचाएं मोबाइल डेटा

ऐसे में आपको न सिर्फ नंबर ढूंढ़ने में दिक्कत आती है बल्कि इससे स्टोरेज फुल होने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन रखना चाहते हैं तो आप डुप्लिकेट कॉन्टैक्ट को मर्ज करके या हटाकर ऐसा कर सकते हैं। यदि इस का प्रोसेस नहीं पता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर कॉन्टैक्ट को मर्ज करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है।

Smartphone में कॉन्टैक्ट को ऐसे करें मर्ज

Samsung और OnePlus जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन में कॉन्टैक्ट मर्ज करने के लिए फीचर मिलता है। इससे आपको अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल के सभी नंबर को मर्ज करने में आसानी होती है।

इसके लिए स्मार्टफोन फोन की Contacts ऐप पर क्लिक करें। फिर मेनू बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर सबसे ऊपर राइट साइड में दिए गए Settings ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Contact Manager के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और Merge Contacts पर क्लिक करें।

अब यदि आप किसी एक डुप्लिकेट कॉन्टैक्ट को मर्ज करना चाहते हैं, तो उस नंबर को सिलेक्ट कर लें और मर्ज पर टैप करें।

वहीं, यदि आपको सभी डुप्लिकेट नंबर को मर्ज करना है तो Quick Merge पर क्लिक कर दें।

गूगल से इस तरह मर्ज करें कॉन्टैक्ट

इसके लिए Gmail अकाउंट ओपन करें। फिर लेफ्ट साइड में दिए गए मेनू पर क्लिक कर दें।

यहां ड्रॉप डाउन मेनू में से Contacts पर क्लिक कर दें। अब सारे कॉन्टैक्ट आपको दिखने लगेंगे।

फिर More पर क्लिक कर दें। अब Find and Merge Duplicates पर क्लिक करें।

आपके सभी डुप्लिकेट कॉन्टैक्ट दिखने लेगेंगे। आप उन कॉन्टैक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें मर्ज करना चाहते हैं और फिर मर्ज पर क्लिक करें।

बता दें कि यह तरीका तब ही काम आएगा, जब आपके गूगल अकाउंट से मोबाइल नंबर सिंक होंगे।