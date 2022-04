How to Monitor and Control Data Usage in Smartphone: आज के समय ज्यादातर लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। इस कारण टेलीकॉम कंपनियां अधिक डेटा वाले प्लान ऑफर करती हैं। Airtel, Jio, Vi समेत कई कंपनियों के प्लान में डेली डेटा समेत कई बेनिफिट मिलते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई लोग घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे भी घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। Also Read - How to Merge Duplicate Contact in Smartphone: फोन में एक नंबर है कई बार सेव? इस तरह पाएं छुटकारा

ऐसे में लोगों को अधिक डेटा की जरूरत होती है और उनका डेली डेटा भी कम पड़ जाता है। अगर आपके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आपको यह आर्टिकल पढ़ेना चाहिए। यहां पर हम Android स्मार्टफोन पर डेटा यूसेज को मैनेज और मॉनिटर करने का तरीका बता रहे हैं।

Android स्मार्टफोन में ऐसे सेट करें डेटा लिमिट

स्मार्टफोन में आप डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाएं। इसके बाद Network/SIM/Internet के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके अलावा आप सेटिंग में Data या Data Saver के लिए सर्च भी कर सकते हैं ।

Internet के तहत सर्विस प्रोवाइडर नाम के सामने बने सेटिंग आइकन पर क्लिक करें।

अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Data Warning and Limit को सिलेक्ट कर लें।

फिर Mobile Data Usage Cycle पर क्लिक करें। अब आप डेटा यूसेज साइकल की ड्यूरेशन सेट कर पाएं।

डेटा लिमिट डालने के लिए Set Data Limit ऑप्शन पर क्लिक करें।

बता दें कि OnePlus जैसी कुछ कंपनियों को फोन्स में आप सीधा Network सेटिंग में जा सकते हैं।

डेटा सेवर मोड का कैसे करें यूज?

Data Saver ऑन करके आप बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स पर खर्च होने वाले डेटा को बचा सकते हैं। इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाकर Network/SIM/Internet पर क्लिक करें। फिर data Saver के लिए सर्च करें और उस पर क्लिक करके उसे ऑन कर दें।

इस तरह भी बचा सकते हैं डेटा

इसके अलावा डेटा बचाने के लिए यूजर को ऑटो अपडेट ऑनली WiFi ऑप्शन इनेबल करना चाहिए।

इसके लिए Google play store पर जाएं। उसके बाद प्रोफाइल फओटो पर क्लिक करें।

फिर सेटिंग में Network Preferences सिलेक्ट करें।

सब मेनू में आपको App download preference, Auto-update apps और Auto-play videos ऑप्शन

मिलेगा। Auto Update Apps में आपको Over Wi-Fi only सिलेक्ट करना होगा।

इससे ऐप्स केवल WiFi पर भी अपडेट होंगे।

ध्यान रखें कि अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन में इन सेटिंग को बदलने के लिए आपको ऊपर बताए गए स्टेप्स से एक या 2 स्टेप्स अलग भी फॉलो करने पड़ सकते हैं।