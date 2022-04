How to mute and unmute WhatsApp status: व्हाट्सऐप के स्टेटस फीचर का यूज ज्यादातर लोग करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी फोटो को व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाते हैं। वहीं, घर में होने वाले फंक्शन या अपने विचारों को भी WhatsApp Status के जरिए अपने दोस्तों और परिवार लोगों तक पहुंचाते हैं। व्हाट्सऐप की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी के द्वारा लगाया गया स्टेटस आपके ऐप में स्टेटस सेक्शन में दिखाई देता है। हालांकि, ऐसा तभी होगा, जब उसने आपका नंबर सेव किया हो। Also Read - WhatsApp में जल्द आएंगे 5 नए और मजेदार फीचर्स, यहां जानें पूरी डिटेल्स

कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे स्टेटस लगाते हैं, जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका नंबर भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए WhatsApp अपने यूजर्स को स्टेटस म्यूट और अनम्यूट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आप जब किसी का स्टेटस देखना नहीं चाहते हैं, तब उसे म्यूट कर सकते हैं। फिर से उसका स्टेटस देखने के लिए उसे अनम्यूट भी किया जा सकता है। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - WhatsApp में आ रहा है नया फीचर, यूजर्स एक बटन से शेयर कर पाएंगे अपनी प्रोफाइल

WhatsApp Status को ऐसे करें म्यूट-अनम्यूट

बता दें कि किसी भी व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट का स्टेटस म्यूट करने के बाद आपको उसका लेटेस्ट स्टेटस तब तक नहीं दिखेगा, जब तक आप उसे अनम्यूट नहीं करेंगे। आइये, पहले व्हाट्सऐप स्टेटस को म्यूट करने का तरीका जानते हैं। Also Read - WhatsApp में एक साथ कई चैट को इस तरह करें आर्काइव, बहुत आसान है तरीका

इसके लिए WhatsApp ओपन करें। अब स्टेटस सेक्शन में जाएं।

फिर आपको जिस कॉन्टैक्ट का स्टेटस म्यूट करना है, उसके स्टेटस पर क्लिक करके ओपन करें।

इसके बाद राइड साइड में सबसे ऊपर बनी तीन लाइन पर क्लिक कर दें।

यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से म्यूट को सिलेक्ट करें। फिर कन्फर्मेशन के लिए एक बार फिर म्यूट पर क्लिक कर दें।

इसके अलावा स्टेटस पर लॉन्ग प्रेस करके भी म्यूट का ऑप्शन आ जाता है। उस पर क्लिक करके आप स्टेटस को म्यूट कर पाएंगे।

यहां दिखेंगे अनम्यूट स्टेटस

अब आपको उस कॉन्टेक्ट का स्टेट लेटेस्ट स्टेटस में नहीं दिखेगा। इसके लिए सबसे नीचे एक Muted Update फोल्डर बनकर आने लगेगा।

इस पर क्लिक करें। यहां आपको अपने द्वारा म्यूट किए गए सभी स्टेटस दिखने लगेंगे।

उनमें से जिसे अनम्यूट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

फिर यहां भी राइट साइड में तीन लाइन बनी दिखेंगी। उन पर क्लिक करके unmute के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

इस तरह आप WhatsApp Status को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं।