Amazon Alexa ने लोगों के काम को काफी आसान बना दिया है। डिवाइस का उपयोग करने वाले लोगों को पता होगा कि यह By the Way सुझाव देता है। अगर आप Alexa को अलार्म सेट करने के लिए कहेंगे तो वह आपको उसी समय का रोज अलार्म लगाने की सलाह देगा। इसे सिलेक्ट करने पर आपको रोज-रोज अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। Also Read - 4400mAh बैटरी, 64MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले iQOO Z3 5G पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा 1500 रुपये का Discount

यह एडिशनल ऑप्शन्स और सुझाव नए यूजर्स के लिए काफी उपयोगी होते हैं। इससे उन्हें Amazon Alexa के फीचर्स और उन्हें उपयोग करने में काफी आसानी होती है। इसके जरिये वे उन फीचर्स के बारे में भी जान जाते हैं, जिनका उन्हें पता नहीं होता है। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 48MP + 50MP + 2MP कैमरा वाले OnePlus 9 5G पर शानदार ऑफर, 5499 रुपये बचा सकते हैं आप

हालांकि, कभी-कभी इसके कारण लोगों को दिक्कत भी होती है। यूजर्स यदि चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद से उन्हें सुझाव नहीं मिलेंगे। बता दें कि इस डिवाइस में इसको ऑफ करने के लिए कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती है, लेकिन Brief Mode ऑन करके इसे बंद किया जा सकता है। हमने इस लेख में इसके स्टेप्स दिए हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Redmi Note 10S पर धांसू ऑफर, Rs 753 में ले आएं घर

Amazon Alexa में कैसे डिसेबल करें By the Way Suggestions?

इसके पहले बता दें कि Brief मोड Alexa के लिए कम बोलने और बोलकर रिस्पांस देने की जगह शॉर्ट साउंड प्ले करने के लिए रिस्पांस सेटिंग है।

स्टेप्स बताने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसके लिए आपके फोन में Alexa App का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।

अब अपने स्मार्टफोन में Alexa App ओपन करें। इसके बाद राइट साइड में दिए गए More ऑप्शन पर क्लिक करें।

वहां Settings में जाएं।

वहां Settings में जाएं। अब यहां Voice Responses के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

यहां दिए गए Brief Mode को ऑन कर दें।

इसे ऑन करने के बाद आपको Alexa सुझाव नहीं देगा।