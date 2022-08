Image Credit: Ministry of Culture

15 अगस्त, 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस महोत्सव का आह्वान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस मौके पर 'हर घर तिरंगा' नाम की एक मुहीम चलाई जा रही है। 31 जुलाई को पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहीम का आयोजन किया जा रहा है।

इसके तहत भारत में सभी लोगों के अपने-अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। अगर आपको भी अपने घर पर तिरंगा लगाना है तो आप इसे इंडिया पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें।

India Post Office पर इतने में मिल रहा तिरंगा

भारतीय डाकघर अब राष्ट्रीय ध्वज को बहुत कम दाम में बेच रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने नजदीकी डाकघर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाकघर राष्ट्रीय ध्वज को केवल 25 रुपये में बेच रहा है।

इसका आकार 20×30 इंच है। आप एक बार में अधिकतम 5 फ्लैग ऑर्डर कर सकते हैं और आपसे डिलीवरी फीस भी नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके लिए सबसे पहले आपको epost ऑफिशियल की वेबसाइट https://www.epostoffice.gov.in/ पर जाना होगा।

होम पेज पर आपको Har ghar tiranga पेज दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर दें।

अब यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उस पर OTP आएगा।

वह OTP डालें। इसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल और पता डालना होगा।

तिरंगा आपके पते पर 15 अगस्त से पहले आ जाएगा।

इस वेबसाइट से भी कर सकते हैं ऑर्डर

इसके अलावा आप हर घर तिरंगा की वेबसाइट https://harghartiranga.com/ पर जाकर भी तिरंगा बुक कर सकते हैं। उसके बाद Pin a Flag के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं।