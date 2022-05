क्या आप अपने iPhone से हमेशा के लिए डेटा डिलीट करना चाहते हैं? आपको ऐसा करने में दिक्कत हो रही है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां हम इसके आसान तरीका बता रहे हैं। Also Read - iPhone 14 में मिलेगा चाइनीज डिस्प्ले! Apple की चीनी कंपनी BOE के साथ हुई डील

सेफ्टी के लिहाज से किसी दूसरे शख्स को अपना फोन देने से पहले या इसे एक्सचेंज करने से पहले जरूरी है कि आपका डेटा पूरी तरह से डिलीट किया जाए। iPhone के स्टोरेज से आपके कॉन्टेक्ट्स और सेटिंग को हटाना जरूरी है। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को पुराना आईफोन सौंपने से पहले यह जरूर तय कर लें कि यह आपके डेटा से पूरी तरह से फ्री है।

Apple यूजर्स के पास दो तरीके हैं जिनसे उनके पूरे डेटा को परमानेंट तौर पर डिलीट किया जा सकता है। आप या तो iPhone से अपना डेटा मिटा सकते हैं या आप अपने iPhone से सभी डेटा और सेटिंग्स को मिटाने के लिए Mac या Windows PC का उपयोग कर सकते हैं।

iPhone से डेटा को हमेशा के लिए कैसे मिटा सकते हैं?

iPhone का इस्तेमाल करके iPhone स्टोरेज से डेटा को हमेशा के लिए कैसे मिटाएं?

-अपना एप्पल डिवाइस ओपन करें।

-डिवाइस के सेटिंग आइकॉन पर जाएं।

-सेटिंग ऑप्शन में जनरल पर टैप करें।

-आईफोन पर ट्रांसफर या रीसेट बटन चुनें।

-erase all content and settings from your device ऑप्शन पर क्लिक करें।

Mac या Windows PC का इस्तेमाल करके कैसे डिलीट करें iPhone स्टोरेज?

आपके आईफोन से डेटा और सेटिंग्स को परमानेंट डिलीट करने के लिए मैक या विंडोज पीसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप iPhone पर सेटिंग नहीं खोल सकते हैं तो यह तरीका काम आ सकता है। मैक या विंडोज पीसी का इस्तेमाल करके आईफोन स्टोरेज से डेटा को मिटाने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें…

iPhone और अपने कंप्यूटर को केबल से कनेक्ट करें। इसके बाद इनमें से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं…