WhatsApp Groups अपने दोस्तों, परिवार और ऑफिस वालों के साथ जुड़े रहने का अच्छा तरका है। इसके जरिये कई सारे लोग आपस में जुड़े रह सकते हैं। आजकल नौकरी और बिजनेस की जानकारी के लिए भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं। हालांकि कभी-कभी ये लोगों के लिए समस्या का कारण भी बन जाते हैं। इनमें किसी भी व्यक्ति को बिना उनकी परमिशन के जोड़ा जा सकता है।

शुरुआत में इन ग्रुप्स में जुड़े रहना लोगों को फायदेमंद लगता है, लेकिन जब उसमें उनके काम की जानकारी नहीं मिलती है। तब वे उसमें आने वाले मैसेज से परेशान हो जाते हैं। इससे बचने के लिए वे ग्रुप छोड़ तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ग्रुप में कई ऐसे लोग होते हैं जो बाद में आपके काम आ सकते हैं। इस कारण लोगों को न चाहते हुए भी उसमें जुड़ा रहना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका एक फिल्टर है। यह अनजान ग्रुप्स में आपको ऐड करने से बचाएगा। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानें।

WhatsApp की सेटिंग में जाकर करना होगा यह बदलाव

WhatsApp की प्राइवेसी सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से आप अपने आपको अनजान ग्रुप्स में जुड़ने से बचा सकते हैं। यह सेटिंग आपको परमिशन देती है कि आप कौन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और किसमें नहीं। ध्यान रखें कि इस सेटिंग को ऑन करने के बाद भी ग्रुप एडमिन आपको ग्रुप में शामिल होने के लिए लिंक भेज पाएगा, लेकिन उसको स्वीकार करना या करना पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके लिए सबसे पहले WhatsApp ओपन करें। उसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

फिर वहां आ रहे कई ऑप्शन्स में से Setting सिलेक्ट करें। उसके बाद Account पर क्लिक कर दें।

अब प्राइवोसी सेक्शन में जाएं। यहां पर आपको Groups के लिए ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

इसके बाद Everyone, My Contacts और My Contacts Except तीन ऑप्शन्स दिखाई देंगे। इनमें से अपने अनुसार कोई भी एक सिलेक्ट कर लें।

बता दें कि Everyone सिलेक्ट करने के बाद वे सब लोग आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, जिनके पास आपका नंबर होगा। My Contacts चुनने के बाद केवल वे लोग आपको ऐड करने में सक्षम होंगे, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। वहीं, My Contacts Except सिलेक्ट करके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ को चुन सकते हैं, जो आपको ऐड न करें। इस तरह आप आसानी ने बेकार ग्रुप में ऐड होने से बच जाएंगे।