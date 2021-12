Vaccination for Children: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और Omicron को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान (Vaccination for Children) की घोषणा कर दी है। 15 से 18 साल तक के आयु वाले बच्चों को देश में 3 जनवरी से Corona Vaccine लगना शुरू हो जाएगी। Also Read - IPL से Aryan Khan तक, जानें भारत में इस साल Google पर क्या हुआ सबसे ज्यादा सर्च

बुजुर्गों और युवाओं को Corona Virus Vaccine लगने के बाद अब देश के बच्चों को भी वैक्सीन लगने वाली है। बाकी सब लोगों की तरह ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव आर एस शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से 15-18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

पिछले काफी समय से माता-पिता बच्चों के लिए वैक्सीन का इतंजार कर रहे थे। अब इसकी घोषणा होने के बाद सभी लोग अपने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने का इतंजरा कर रहे हैं। साथ ही वे अभी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपके घर में भी 15-18 साल तक के बच्चे हैं तो आप भी आसानी से उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप इस बात को लेकर चिंता में है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर इसकी डिटेल दी गई है।

How to Register For Children Vaccination?

आर एस शर्मा ने बताया है कि बच्चों को Corona Vaccine लगवाने के लिए CoWin से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा।रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बच्चों की 10वीं की मार्कशीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के स्कूल आईडी कार्ड और माता-पिता के फोन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। साथ ही नजीदीकी केंद्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

बता दें कि अगर आपने अपने वैक्सीनेशन के लिए भी अपना नंबर यूज किया है तो आप अपने बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 1 नंबर से परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है।