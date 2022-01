Step For Remove Gmail Account from Android: एंड्रॉयड स्मार्टफोन में Gmail अकाउंट की बहुत जरूरत होती है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के लिए भी लोगों को अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ता है। नए फोन का सेटअप करते समय भी जीमेल आईडी से लॉग इन करने की जरूरत होती है। Also Read - Google Nest Hub 2nd Gen भारत में लॉन्च, जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च ऑफर

इस कारण लोगों को न चाहते हुए भी अपने एंड्रॉयड फोन में जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ता है। इसके अलावा कई लोग एक से अधिक जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं। वहीं, वे कई बार अपने स्मार्टफोन में ऑफिस की जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेते हैं। Also Read - Google Chrome में सेव पासवर्ड को आसानी से देख सकते हैं आप, बस फॉलो करने होंगे ये स्टेप

बहुत सारी आईडी हो जाने के कारण उनके फोन पर कई नोटिफिकेशन आती रहती हैं, जो परेशानी का कारण बन जाती हैं। इस वजह से लोग कुछ समय बाद कम यूज होने वाली जीमेल अकाउंट को अपने Android स्मार्टफोन से हटाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जीमेल में एक ऑप्शन मिलता है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें। Also Read - Gmail ने पार किया 1000 करोड़ इंस्टॉल का आंकड़ा, इन ऐप्स की लिस्ट में हुआ शामिल

How to Remove Gmail Account From Android: अपनाएं यह तरीका

हम सलाह देंगे कि स्मार्टफोन से Gmail अकाउंट हटाने से पहले उसके डेटा का बैकअप ले लें ताकि अगर भविष्य में किन्ही कारणों से आप उस अकाउंट से लॉग इन न कर पाएं तो उसका डेटा आपके पास हो। स्मार्टफोन से जीमेल अकाउंट हटाना बहुत आसान है। आइये, जानते हैं।

इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Gmail ओपन करें।

अब राइट साइड में सबसे ऊपर बने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें।

इसके बाद Manage Accounts on this Device के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके सामने वो सब अकाउंट आ जाएंगे, जिससे आपके जीमेल पर लॉग इन किया होगा।

अब जिस अकाउंट को डिवाइस से हटाना है, उस पर क्लिक करें।

यहां आपको Remove Account लिखा दिखाई देगा।

उस पर क्लिक करें। इसके बाद वह अकाउंट आपके डिवाइस से डिलीट हो जाएगा।

ऐसे भी कर सकते हैं डिलीट

ऊपर बताए गए तरीके के अलावा आप फोन की सेटिंग में जाकर भी डिवाइस से जीमेल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं।