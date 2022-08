Outlook हमारे वर्क लाइफ का एक बेहद ही अहम हिस्सा है। ज्यादातर ऑफिशियल काम मेल के जरिए होते हैं। कई बार हमें आउटलुक मेल को PDF में सेव करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आपने Gmail के बाद अभी-अभी आउटलुक इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए आउटलुक मेल को PDF में सेव करने का बेहद ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। Also Read - Twitter के ऑटो कैप्शन फीचर को ऐसे करें इनेबल, वॉइस ट्वीट को सुनने की नहीं होगी जरूरत

Outlook ईमेल को PDF में सेव करने का आसान तरीका जानने से पहले यह जरूर जान लें कि Outlook के मोबाइल ऐप के जरिए आप मेल को PDF में सेव नहीं कर सकते। यह तरीका लैपटॉप और कम्प्यूटर पर अप्लाई होता है। Also Read - Telegram में चैट को बनाएं और भी मजेदार, ऐसे सेट करें एनिमेटेड बैकग्राउंड

ऐसे अपने Outlook ईमेल को PDF में करें सेव

– Outlook 2010 व उससे ऊपर के वर्जन पर Email को PDF में बदलने के लिए आपको सबसे पहले आउटलुक अपने लैपटॉप व डेस्कटॉप पर ओपन करना होगा। Also Read - How to generate Aadhaar Card Virtual ID: ऑनलाइन ऐसे क्रिएट करें आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी, आसान है तरीका

-अब उस मेल को ओपन करें जिसे आपको PDF में कंवर्ट करके सेव करना है।

-इसके बाद More Actions वाले तीन डॉट पर क्लिक करें, जो कि मेल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर स्थित है।

-यहां आपको कई ऑप्शन नजर आएंगे। आपको इनमें से Print ऑप्शन को चुनना है।

-अब एक बार फिर ऊपर शो हो रहे Print ऑप्शन पर क्लिक करें।

-इसके बाद आपको Destination, Pages और Layout के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको Destination पर जाना है।

-यहां आपको AnyDesk Printer, Save As PDF और See More के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको Save As PDF ऑप्शन चुनना है।

-अब Save पर क्लिक कर दें।

-सेव पर क्लिक करते ही आपको File Name बदले का ऑप्शन मिलेगा। फाइल का नाम बदलकर इसे आप जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं।

-इसके बाद आपका ईमेल पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुका होगा।

Microsoft Outlook Lite हाल ही में हुआ लॉन्च

Microsoft ने हाल ही में अपने Outlook ईमेल ऐप का Lite वर्जन लॉन्च किया है। यह लाइट ऐप ओरिजनल ऐप के खास फीचर्स को एक छोटे ऐप साइज में पेश करेगा। इस ऐप का साइज बस 5MB है और यह 1GB RAM वाले डिवाइस पर भी चल सकता है। कंपनी का दावा है कि यह ऐप बिना फीचर्स से समझौता किए कम बैटरी और कम स्टोरेज स्पेस लेता है।