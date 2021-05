Google ने ऐलान किया है कि यह Gmail में एक नया फीचर जोड़ रहा है जिसकी मदद से आप जीमेल पर आए हुए फोटो को बिना डाउनलोड किए सीधे Google Photos पर सेव कर सकते हैं। जीमेल पर आपको जो भी फोटो अटैचमेंट मिलेगा उसपर Download और Save to Drive वाले बटन के साथ में एक नया Save to Photos बटन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करने पर फोटो अटैचमेंट सीधे आपके गूगल फोटोज अकाउंट में पहुंच जाएगा। Also Read - Google Photos Free Storage Policy में 1 जून से हो रहे बदलाव, जानें बड़ी बातें

How to save Gmail pictures to Google Photos

इस फीचर के बारे में Google ने अपने वर्क स्पेस ब्लॉग पर बताया है। इसने कहा:

"अब जब आप जीमेल मैसेज में फोटो अटैचमेंट पाएंगे तो उसे सीधे से गूगल फोटोज में एक नए बटन Save to Photos के जरिए सेव कर सकेंगे। इस बटन को आप अटैचमेंट के प्रीव्यू में Add to Drive बटन के पास में देखेंगे। इस वक्त यह बटन सिर्फ JPEG पिक्चर्स के लिए मौजूद है।"

गूगल का कहना है कि इस नए फीचर की वजह से आपको Gmail में आए फोटो अटैचमेंट को सेव करके Google Photos पर चढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इस काम को करने के लिए आपको बस एक बटन दबाना पड़ेगा।

Add to Google Photos का ऑप्शन आपको फोटो खोलने के बाद भी दिखाई देगा। ऊपर की तरफ तीन डॉट वाले बटन पर क्लिक कर के आपको Add to Google Photos का बटन दिख जाएगा।

कब आएगा यह फीचर?

Google ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि 26 मई 2021 से यह फीचर रोल-आउट होना शुरू हो गया है। कम्पनी के Rapid Release डोमेन यूजर्स तक फीचर रिलीज के फौरन बाद पहुंच जाएगा और Scheduled Release डोमेन यूजर्स तक पहुंचने में एक हफ्ता लग सकता है। सभी जीमेल यूजर्स के लिए फीचर चालू होने में 15 दिन तक लग सकते हैं।

किसे मिलेगा Gmail का नया फीचर

गूगल ने बताया कि यह फीचर सभी Google Workspace कस्टमर्स के साथ-साथ G Suite Basic और Business कस्टमर्स को भी मिलेगा। इसके साथ ही इसने कहा कि यह पर्सनल Google Account यूजर्स के लिए भी अवेलेबल होगा। मतलब कि यह Add to Google Photos लगभग सभी गूगल यूजर्स के लिए काम करेगा।