WhatsApp लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। हम सभी टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐप पर वीडियो व ऑडियो कॉल करने से लेकर मल्टी मीडिया फाइल तक भेजने की सुविधा मिलती है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी को जरूरी मैसेज भेजना होता है, मगर हम किसी कारणवश मैसेज सेंड करना भूल जाते हैं। ऐसे में यदि प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल फीचर मौजूद हो तो काम बहुत आसान हो जाता है।

व्हाट्सऐप पर फिलहाल मैसेज शेड्यूल करने वाला फीचर मौजूद नहीं है। लेकिन एक ट्रिक है, जिसकी मदद से मैसेज शेड्यूल किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में मैसेज शेड्यूल करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएगा। आइए जानते हैं…

WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने के लिए यूजर अपनाएं ये ट्रिक :

सबसे पहले गूगल प्ले-स्टोर पर जाएं।

इस प्लेटफॉर्म से SKEDit ऐप को डाउनलोड करें।

ऐप ओपन करके लॉग-इन प्रक्रिया को पूरा करें।

अब मेन्यू में से व्हाट्सऐप चुनकर एनेबल एक्सेसिबिलिटी पर टैप करें।

इसके बाद टॉग्गल पर क्लिक करके Allow ऑप्शन पर क्लिक करें।

इतना करने के बाद मैसेज, डेट और टाइम एंटर करके शेड्यूल कर दें।

अब ऐप खुद-ब-खुद तय समय पर मैसेज भेज देगा।

नोट: अगर आप शेड्यूल मैसेज के सेंड होने से पहले उसको एक बार देखना चाहते हैं, तो आप ऐप में मिलने वाले 'Ask me Before Sending' फीचर को एक्टिवेट कर दें। इसके बाद यह फीचर मैसेज सेंड करने से पहले आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जिससे आप मैसेज को चेक करके उसे तय समय पर भेज सकेंगे।

पिछले साल रोलआउट हुआ अवतार फीचर

याद दिला दें कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए पिछले साल अवतार (Avatar) फीचर रोलआउट किया था। यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम अवतार फीचर की तरह काम करता है। यूजर इस फीचर के माध्यम से अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्रोफाइल फोटो के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को अपने अवतार को शेयर करने की सुविधा भी मिलती है।