Twitter भी सर्च इंजन Google की तरह बेहतर सर्च रिजल्ट के लिए कई फिल्टर ऑप्शन देता है। फिल्टर टूल का यूज करके ट्विटर यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार आसानी से ट्वीट सर्च कर सकते हैं। इससे उन्हें ट्वीट और पोस्ट ढूंढ़ने में मदद मिलती है। Also Read - Elon Musk का Twitter को लेटर- जाली अकाउंट्स का डेटा नहीं दिया तो डील खत्म

ट्विटर अपने यूजर्स को Advanced Search ऑप्शन ऑफर करता है। इसकी मदद से यूजर्स डेट के अनुसार ट्वीट ढूंढ सकते हैं। हालांकि, यूजर्स को अपने ट्विटर अकाउंट में इस ऑप्शन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम लग सकता है। क्योंकि यह होम पेज पर सीधा नहीं मिलता है। साथ ही इसके बारे में ज्यादातर यूजर्स नहीं जानते होंगे। Also Read - How to link your IRCTC account with Aadhaar Card: इस तरह आधार से करें लिंक, एक महीने में बुक कर पाएंगे 24 टिकट

अगर आपको कोई ट्वीट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप इस फीचर की मदद से डेट के मुताबिक सर्च कर सकते हैं। एडवांस्ड सर्च फीचर को यूज करने का पूरा प्रोसेस नीचे बताया गया है। आइये, जानते हैं। Also Read - How to Set Destination Alert for train journey: अब स्टेशन आने से पहले ही मिल जाएगा अलर्ट, बेफिकर होकर सो सकेंगे आप

ऐसे करें ट्विटर के एडवांस्ड सर्च फीचर का यूज

इसके लिए आपको सबसे पहले कम्प्यूटर पर Twitter ओपन करना होगा।

वहां अपने ट्विटर अकाउंट से लॉग इन करें।

राइट साइड में ऊपर की तरफ आ रहे सर्च बार का यूज करके आप जो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए सर्च कर सकते हैं।

अब स्क्रीन पर बीच में आ रहे सर्च बार पर आपको राइट साइड में तीन डॉट बने दिखाई देंगे। उस पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपके सामने कई ऑप्शन जैसे Search Settings, Advanced Search और Save Search मिलेंगे।

इसमें से Advanced Search पर क्लिक करें।

उसके बाद कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं।

यहां आपको Dates का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 2 कॉलम From और To होंगे।

From और To में आपको जिस तारीख से जिस तारीख तक के ट्वीट देखने हैं, वह डेट डालें।

इसके बाद Search पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपके द्वारा सिलेक्ट की गई दोनों तारीख के बीच के सारे ट्वीट आपके सामने आ जाएंगे।

डेट के अलावा मिलते हैं ये ऑप्शन

डेट के अलावा आपको Advanced Search टूल में और भी कई ऑप्शन मिलेंगे। आप Accounts सेक्शन में जाकर वह अकाउंट डाल सकते हैं, जिसके ट्वीट देखना चाहते हैं। इसके अलावा Engagement ऑप्शन के तहत आप मिनिमय रिप्लाई, मिनिमम लाइक्स और मिनिमम रीट्वीट की संख्या डालकर भी ट्वीट ढूंढ सकते हैं।