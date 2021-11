Diwali का इंतजार लोग काफी लंबे समय से करते हैं। इस त्यौहार को देश में बहुत धूम धाम से मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के घर जाकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि, आजकल के समय में लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्थ रहते हैं और उनके पास किसी के घर जाने का समय नहीं होता है। ऐसे में वे WhatsApp और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। Also Read - How to Use two WhatsApp Account in One Smartphone: एक स्मार्टफोन पर ऐसे चलाएं दो व्हाट्सऐप, बहुत आसान है तरीका

Instagram ने हाल में यूजर्स के लिए दिवाली के लिए खास मौके पर नए स्टिकर्स लॉन्च किए हैं। WhatsApp कोई दिवाली स्टिकर्स ऑफर नहीं करता है, लेकिन आप थर्ड पार्टी ऐप से स्टिकर डाउनलोड करके अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। यहां पर हमने WhatsApp स्टिकर डाउनलोड करने का तरीका बताया है। साथ ही यहां इंस्टाग्राम के नए स्टिकर को कैसे यूज करना है यह भी बताया गया है। Also Read - WhatsApp कर रहा नए फीचर पर काम, भेजे हुए मैसेज को डिलीट करने की नहीं रहेगी टाइम लिमिट

WhatsApp Stickers कैसे करें डाउनलोड?

इसके लिए आपको सबसे पहले Google Play Store पर जाना होगा।

वहां सर्च बार में जाकर WhatsApp Diwali Stickers के लिए सर्च करें।

आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उनमें से अपनी पसंद का कोई भी डाउनलोड कर लें।

स्टिकर पैक को इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करें।

स्टिकर पैक को इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करें। अब अपनी पसंद का दिवाली स्टिकर पैक के सामने दिए गए + आइकन पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही एक पॉप-अप बनकर आ जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इसे अपने WhatsApp में ऐड करना चाहते हैं।

इसके लिए Add पर क्लिक कर दें।

अब WhatsApp में जाकर स्टिकर सेक्शन में जाएं और वहां से अपने दोस्तों को स्टिकर भेज दें।

Instagram के नए स्टिकर्स का कैसे करें यूज?

Instagram ने फेस्टिव सीजन के लिए 3 नए स्टिकर लॉन्च किए हैं। यह स्टिकर यूजर्स को स्टोरी क्रिएट करते समय और स्टिकर सेक्शन में मिलेंगे। इसके अलावा यह Diwali Special Multi Author Story के लिए भी उपलब्ध होंगे। Also Read - WhatsApp ने भारत के 2 मिलियन से ज्यादा अकाउंट को किया बैन, जानें पूरी डिटेल