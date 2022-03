WhatsApp का यूज आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं। इस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कई सारे फीचर्स मिलते हैं। इनकी मदद से चैटिंग करने के अलावा यूजर्स अपने दोस्तों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां से लोगों को फोटो, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। Also Read - Android यूजर्स के लिए WhatsApp में होने वाला है बड़ा 'बदलाव'

हालांकि, व्हाट्सऐप से फोटो सेंड करने पर उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इस कारण कई लोग WhatsApp के जरिए फोटो भेजना नहीं चाहते हैं। हालांकि, इस समस्या का समाधान है। व्हाट्सऐप की सेटिंग में मामूली बदलाव करके यूजर अच्छी क्वालिटी की फोटो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक का यूज करके आप व्हाट्सऐप से बेहतर क्वालिटी की फोटो शेयर कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

WhatsApp से कैसे भेंजे अच्छी क्वालिटी की फोटो?

व्हाट्सऐप के जरिए हाई क्वालिटी फोटो शेयर करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके यहां पर बताए गए हैं। आप सेटिंग में जाकर नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करके बेहतर क्वालिटी की फोटो शेयर कर पाएंगे।

पहला तरीका सेटिंग में बदलाव करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस पर WhatsApp ओपन करें।

उसके बाद होम पेज पर राइट साइड में सबसे ऊपर बने तीन डॉट आइकन पर क्लिक कर दें।

फिर सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

अब Storage and Data पर क्लिक करें।

यहां पर आपको सबसे नीचे Photo Upload Quality का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

फिर स्क्रीन पर आ रहे 3 ऑप्शन Auto, Best Quality और Data Saver में से Best Quality को सिलेक्ट कर लें।

Document के तौर पर शेयर करें फोटो

व्हाट्सऐप से बेहतर क्वालिटी फोटो सेंड करने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है।

इसके लिए WhatsApp ओपन करें और फिर कोई भी चैट ओपन कर लें।

अब नीचे मैसेज बार में दिए गए पेपर क्लिप आइकन पर क्लिक करें।

यहां आपको Document पर क्लिक करना होगा।

अब आप जो फोटो भेजना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के तौर पर भेज दें।

यह तरीका Android और iOS दोनों के लिए है। इससे आप व्हाट्सऐप से हाई रेजलूशन में फोटो शेयर कर पाएंगे।