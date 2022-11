How to sent money via Paytm app: ऑनलाइन पेमेंट का चलन समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। अब लोग कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भुगतान करना पसंद करते हैं। कई ऐसे ऐप्स हैं, जिनकी मदद से यह किया जा सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सहित कई प्रोसेस के माध्यम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सुविधा को और भी आसान और बेहतर बनाने के लिए Paytm Payments Bank Limited नए नई पहल लेकर आया है। अब पेटीएम यूजर उस मोबाइल नंबर पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो Paytm के साथ रजिस्टर न हो। हालांकि, वह मोबाइल नंबर किसी न किसी थर्ड पार्टी UPI ऐप के लिए रजिस्टर होना चाहिए। डिटेल और इसे यूज करने का तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - UPI पेमेंट ऐप्स से लेन-देन की तय होगी लिमिट, NPCI जल्द ले सकती है फैसला

How to send money to other UPI apps via Paytm?

Paytm की इस पहले से अब लोग UPI बेस्ड ऐप्स का अधिक यूज करेंगे और उन्हें पेटीएम ऐप के जरिए पैसे रिसीव करने के लिए उसका यूज भी नहीं करना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप पेटीएम ऐप यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपका नंबर UPI बेस्ड ऐप के साथ रजिस्टर्ड है तो पेटीएम यूजर्स आपको पैसे भेज सकता है। ऐसा करना बहुत ही आसान है। आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं। Also Read - Google Play पर आया UPI ऑटो-पे फीचर, तय समय पर हर महीने खुद-ब-खुद हो जाएगी पेमेंट

फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले अपने डिवाइस में Paytm ओपन करें।

उसके बाद होम पेज पर आपको UPI Money Transfer का ऑप्शन मिलेगा।

उस पर क्लिक कर दें। फिर To UPI Apps के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब Enter Mobile No. of any UPI app पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डालें।

ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगा। वहा जितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, वह लिखें और Pay Now पर क्लिक करके ट्रांसफर कर दें।

ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर किसी न किसी थर्ड पार्टी UPI बेस्ड पेमेंट ऐप से रजिस्टर हो। पेटीएम के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने सार्वभौमिक डेटाबेस तक पहुंचने और UPI पेमेंट को इंटरऑपरेबल बनाने में सक्षम बनाने को कहा है। Also Read - Gpay, Paytm और PhonePe पर कैसे बदलें भाषा, जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस