How to Send WhatsApp Sticker on International Women’s Day 2022: हल साल दुनिया भर में 8 मार्च को International Women’s Day मनाया जाता है। इस दिन लोग कई तरह से महिलाओं को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। दुनिया के हर हिस्से में अलग-अलग तरह से महिला दिवस मनाया जाता है। Also Read - WhatsApp के जरिए एक्सेस कर सकेंगे DigiLocker के सभी डॉक्यूमेंट्स, जल्द आने वाला है फीचर

कल यानी 8 मार्च, 2022 को भी दुनिया भर के लोग International Women’s Day 2022 का जश्न मनाएंगे। आजकल के समय में किसी भी मौके पर लोगों को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने आपको Women’s Day पर WhatsApp स्टिकर भेजने का तरीका बताया गया है। Also Read - WhatsApp Web के लिए जल्द आएगा रिएक्शन फीचर, जानें किस तरह करेगा काम

WhatsApp पर इस तरह भेजें स्टिकर

International Women’s Day 2022 पर व्हाट्सऐप के जरिए स्टिकर्स भेजने के 2 तरीके हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। Also Read - WhatsApp लाया कमाल का फीचर, वॉइस नोट रिकॉर्ड करते समय कर पाएंगे पॉज और रिज्यूम

सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में WhatsApp ओपन करना होगा।

उसके बाद चैट बॉक्स ओपन करें और नीचे आ रहे टाइपिंग बार पर क्लिक करें।

अब कीबोर्ड पर आ रहे स्टिकर्स के ऑप्शन पर जाएं। फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें और Women’s Day Stickers सर्च करें।

ऐसा करते ही कई स्टिकर्स आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से जो स्टिकर भेजना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दें।

यह तरीका भी है आसान

Google Play Store पर जाकर Women’s Day 2022 WhatsApp Stickers के लिए सर्च करें।

अब कई पैक आपके सामने आ जाएंगे। जिसे डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दें।

फिर इंस्टॉल कर लें। अब ओपन करके अपने पसंदीदा पैक पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपको स्क्रीन पर सबसे नीचे Add to WhatsApp का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सऐप पर पैक को ऐड कर लें।

अब व्हाट्सऐप ओपन करें और नीचे आ रहे इमोजी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर Sticker के ऑप्शन पर क्लिक करें।

+ आइकन पर क्लिक करके My Stickers में जाएं।

यहां आपको वह स्टिकर पैक दिखने लगेगा। उस पर क्लिक करके उसमें से कोई भी स्टिकर भेज दें।

इस तरह आसानी से WhatsApp स्टिकर्स के जरिए महिला दिवस 2022 की बधाई दे सकते हैं।