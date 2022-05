How to Sign a PDF File: आजकल ज्यादातर ऑफिशियल पेपर वर्क हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी यानी PDF डाक्यूमेंट में बदल गया है। हार्ड कॉपी की जगह अक्सर लोग सॉफ्ट कॉपी को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उसे हमेशा अपने साथ रखना आसान होता है। ऑफर लेटर हो या फिर कोई अन्य जरूरी दस्तावेज, लोगों को वह PDF फाइल के रूप में मिलता है। हार्ड कॉपी पर सिग्नेचर करके उसकी एक कॉपी सामने वाले को देना आसान काम नहीं है और इसमें समय भी लगता है। Also Read - Google की ये 5 सर्विस हैं बड़े काम की, छटपट आपकी कई परेशानियों को करती हैं दूर

यह प्रोसेस सॉफ्ट कॉपी के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। कई लोग PDF फाइल को पहले डाउनलोड करते हैं। फिर उसका फ्रिंट आउट निकालकर, उस पर सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति को मेल करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया करने में समय लग जाता है। हालांकि, इसके अलावा यूजर्स सीधा PDF फाइल पर भी सिग्नेचर कर सकते हैं। इसका प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें।

How to Sign a PDF File?

Windows में बिल्ट-इन PDF साइनिंग फीचर नहीं मिलता है। हालांकि, आप PDF डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए Windows के ब्राउजर Microsoft Edge का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई थर्ड पार्टी ऐप भी आते हैं, जिन्हें डाउनलोड करके भी ऐसा किया जा सकता है। यहां पर कई तरीकों से PDF फाइल पर सिग्नेचर करने का प्रोसेस बताया गया है।

Microsoft Edge का यूज करके इस तरह करें सिग्नेचर

पहले PDF फाइल खोंजे।

फिर फाइल पर राइट क्लिक करें।

अब इसे Microsoft Edge में ओपन करें।

फाइल ओपन होने के बाद Draw के आइकन पर क्लिक करें। यह पेंसिल जैसा होगा।

फिर कर्सर की मदद से PDF फाइल पर सिग्नेचर करें और उसे सेव कर लें।

Adobe Acrobat Reader DC वेबसाइट का भी कर सकते हैं यूज

इसके लिए Adobe Acrobat Reader DC online app डाउनलोड करें।

अब Fill and Sign के तहत PDF फाइल सिलेक्ट कर लें।

इसके बाद Sign Yourself के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब सिग्नेचर कर दें।

इस तरह कोई भी आसानी से PDF फाइल पर सिग्नेचर कर सकता है।