आपके फोन में मौजूद ज्यादातर ऐप्स आपकी लोकेशन जानना चाहते हैं। इस जानकारी की मदद से ये ऐप्स आपके लिए एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर नैविगेशन ऐप्स को काम करने के लिए आपकी लोकेशन की जरूरत होती है। कैब बुक करने वाले ऐप्स भी इसकी मदद से आपको बेहतर सर्विस देते हैं। लेकिन अगर ये ऐप्स चालू न होने पर भी आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, तब यह चिंता का विषय है।

कुछ ऐप्स बिना किसी खास मकसद के भी आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं। इनमें मूवी टिकट बुक करने वाले प्लैटफॉर्म, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म और सोशल मीडिया जैसे ऐप्स शामिल हैं।

Android और iOS दोनों ही प्लैटफॉर्म आपको फोन में इंस्टॉल किए हुए ऐप्स से लोकेशन पर्मिशन वापस लेने का ऑप्शन देते हैं। आप चाहें तो यह भी सेट कर सकते हैं कोई ऐप किस वक्त आपकी लोकेशन एक्सेस कर सकता है।

कैसे हटाएं ऐप्स की लोकेशन पर्मिशन

स्टेप 1: अपने एंड्रॉइड फोन की सेटिंग्स में जाइए

स्टेप 2: यहां Privacy ऑप्शन में मौजूद Permission Manager में जाइए और Location सेलेक्ट करिए।

यहां पर आपको “Allowed all the time” और “Allowed only while in use” कैटेगरी में ऐप्स मिलेंगे। पहली कैटेगरी में मौजूद ऐप्स आपके फोन की लोकेशन को “हर वक्त” एक्सेस कर सकते हैं और दूसरी कैटेगरी में मौजूद ऐप्स सिर्फ तभी लोकेशन का पता लगा सकते हैं जब आप इन्हें चालू करते हैं।

स्टेप 3: आपको जिस ऐप की लोकेशन पर्मिशन बंद करनी है, उसपर टैप करिए।

आप इसी जगह पर यह भी तय कर सकते हैं कि कोई ऐप आपकी लोकेशन को कब एक्सेस कर सकता है। “Allow all the time” का मतलब है कि ऐप के पास आपकी लोकेशन हमेशा रहेगी। “Allow only while using the app” का मतलब है कि ऐप सिर्फ चालू होने पर ही आपकी लोकेशन एक्सेस कर सके। “Ask every time” सेलेक्ट करने पर ऐप चालू होने पर हर बार आपसे लोकेशन पर्मिशन मांगेगा। आखिरी ऑप्शन “Don’t allow” का ऑप्शन ऐप के लिए लोकेशन का एक्सेस पूरी तरह बंद कर देगा।

स्टेप 4: अगर आपको लोकेशन पर्मिशन बंद करनी है तो आपको “Don’t allow” का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।

iPhone में लोकेशन पर्मिशन को बदलने के लिए आपको Settings > Privacy > Location Services में जाना होगा और यहां पर एंड्रॉइड की तरह ही ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विस बंद कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं।