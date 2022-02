Instagram की सेटिंग में करें ये बदलाव, हर कोई नहीं कर पाएगा आपको टैग

Instagram न सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है बल्कि इसका यूज अपने दोस्तों को मैसेज करने के लिए भी किया जाता है। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी पोस्ट पर अपने दोस्तों और परिवार वालों को टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यह फीचर यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जाता है। हालांकि, कई बार यह लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है। कोई भी आपको किसी भी पोस्ट पर बिना आपकी परमिशन के टैग कर सकता है। Also Read - How to make Reels on Facebook: फॉलो करें ये आसान स्टेप्स और बनाएं मजेदार रील्स

हालांकि, इस परेशानी को दूर करने के लिए Instagram आपको अनटैग करने का ऑप्शन देता है। आप बहुत आसानी से किसी भी पोस्ट से अपने आपको अनटैग कर सकते हैं। साथ ही आप सेटिंग में जाकर यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन अपको टैग कर सकता है और कौन नहीं। इस आर्टिकल में हमने इंस्टाग्राम पर टैग सेटिंग और अनटैग करने का तरीका बताया है। Also Read - Facebook ने ग्लोबली लॉन्च किया Instagram Reels, TikTok को मिलेगी चुनौती

Instagram में कैसे करें खुद को अनटैग?

पोस्ट से अपने आपको अनटैग करने के लिए उस फोटो या फिर वीडियो पर क्लिक करें, जिसमें आपको टैग किया गया है।

फिर यूजर नेम पर क्लिक करें। इसके बाद Remove Me From Post पर क्लिक कर दें।

अब Remove पर क्लिक करें।

इस तरह आप खुद को अनटैग कर पाएंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम सेटिंग में जाकर यह भी सिल्केट कर सकते हैं कि कौन आपको टैग कर सकता है और कौन नहीं।

ऐसे चेंज करें इंस्टाग्राम टैग सेटिंग

इसके लिए इंस्टाग्राम ओपन करें और प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल का ऑप्शन राइट साइड में सबसे नीचे दिया गया है।

यहां सबसे ऊपर राइट साइड में दिए गए मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर Setting पर क्लिक करें।

अब प्राइवेसी पर क्लिक कर दें। यहां से आप मेंशन और टैग सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं।

टैग सेटिंग के लिए Posts के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब Allow Tags From सेक्शन में जाएं।

यहां पर 3 ऑप्शन Everyone, People you Follow और No One मिलेंगे।

Everyone सिलेक्ट करने पर सभी लोग आपको टैग कर पाएंगे।

People You Follow सिलेक्ट करने पर आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो टैग कर पाएंगे।

No One सिलेक्ट करने से आपको कोई भी टैग नहीं कर पाएगा।

ऐसे आप अपचाहे टैग से बच सकते हैं। Also Read - Instagram ने Time Limit फीचर में किया बदलाव, जानें कैसे करें इस्तेमाल?