EPF Account में KYC Update कैसे करें, यहां जानें सबसे आसान तरीका

EPF Account के लिए KYC Update करना काफी सारे लोगों के लिए एक मुश्किल पहेली होती है। अगर आपको भी अपने ईपीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना एक कठिन काम लगता है, तो आइए हम आपको इस काम को आसान बना देते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप कैसे ईपीएफ अकाउंट पर खुद घर बैठे अपनी KYC Update कर सकते हैं।

आपको बता दें कि KYC का फुल फॉर्म Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानना) होता है। यह एक बार की प्रक्रिया है, जिसमें UAN (Universal Account) के साथ KYC इंफोर्मेशन को अपडेट करना होता है। केवाईसी में बैंक अकाउंट्स, आधार, पैन कार्ड जैसी जरूरी जानकारियां होती है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स असली और करंटी अपडेटेड होने चाहिए। आइए अब हम आपको इसके स्टेप्स के बारे में बताते हैं।

EPF Account में KYC Update कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले आपको EPFO Online Portal में जाना होगा और उसके लिए आपको UAN number और password का इस्तेमाल करना होगा।

स्टेप 2: टॉब बार मेन्यू पर ‘Manage’ के ऑप्शन को क्लिक करें।

स्टेप 3: उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके ‘KYC’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब नीचे स्क्रीन पर, आप अपने केवाईसी डेटा में बदलाव करने के लिए एक फॉर्म देख पाएंगे। अपने पैन, आधार, पासपोर्ट और बैंक खाते के स्थानों को भरें।

स्टेप 5: इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के आगे मौजूद बॉक्स में टिक करना होगा।

स्टेप 6: इसमें आपका नाम, डॉक्यूमेंट नंबर, और बैंक का IFSC कोड या पासपोर्ट और लाइसेंस का एक्सपायरेशन डेट, ये सभी जानकारी आपको मुहैया करानी होती है।

स्टेप 7: उसके बाद मेन्यू में जाकर Save को चुनें। अब आपके जानकारियों को “Pending KYC” के एक लेबल के अंदर रखा जाएगा।

अब हो जाएगा आपका केवाईसी अपडेट

इनती प्रक्रिया को करने के बाद EPFO आपके द्वारा अपलोड की गई जानकारियों की जांच करेगा। डॉक्यूमेंट नेम के आगे “X” को चुनने के बाद आप अपने द्वारा सब्मिट की जानकारियों को ईपीएफओ के वेरीफाई करने से पहले तक भी बदल नहीं पाएंगे। एक बार जब ईपीएफओ आपके द्वारा दी गई जानकारियों को वेरीफाई कर देगा, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपके ईपीएफ अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा।