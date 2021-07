इनकम टैक्स फाइल करने के लिए PAN Card की जरुरत पड़ती है। इसलिए ऐसा बहुत जरुरी है कि इसमें आपकी जानकारी सही हो। पैन कार्ड पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता है मगर इसकी जानकारी इसमें मौजूद होती है। अगर आपको अपना एड्रेस बदलना है तो आप ऐसा बिना किसी ऑफिस जाए हुए कर सकते हैं। पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट का ऑनलाइन तरीका हम आपको यहां पर बता रहे हैं। Also Read - Amazon Pay Later सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें सेटअप, फॉलो करें ये स्टेप्स

PAN Card Update/Correction Online

पैन कार्ड की डिटेल्स को अपडेट या सही करने के लिए आपको NSDL वेबसाइट पर जाना होगा। पूरा तरीका जानने के लिए नीचे लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए:

स्टेप 1: अपने फोन या PC के वेब ब्राउजर में NSDL e-Governance की वेबसाइट www.tin-nsdl.com खोलिए

स्टेप 2: यहां पर आपको Services सेक्शन में ‘PAN’ लिखा हुआ मिलेगा, इसपर क्लिक करिए

स्टेप 3: ‘Change/Correction in PAN Data’ सेक्शन में जाकर ‘Apply’ का बटन दबाइए

स्टेप 4: ‘Application Type’ ड्राप डाउन मेन्यु में जाकर ‘Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card (No changes in Existing PAN Data)’ को सेलेक्ट करिए

स्टेप 5- ‘Category’ ड्राप डाउन मेन्यु में जाकर अपनी कैटेगरी चुनिए। अगर पैन कार्ड आपके नाम पर रजिस्टर है तो आपको ‘Individual’ का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा

स्टेप 6- अब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालिए

स्टेप 7- अब कैप्चा पास कर के ‘Submit’ का बटन दबा दीजिए

स्टेप 8- आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाएगी और आपको अपने ईमेल एड्रेस पर एक टोकन नंबर मिलेगा। यहीं पर आपको आगे की प्रोसेस पूरी करने के लिए एक बटन भी मिलेगा, जिसे दबाने पर आप एक फॉर्म पर पहुंच जाएंगे

स्टेप 9- इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से “Submit scanned images through e-Sign on NSDL e-gov” पर क्लिक करिए

स्टेप 10- अब यहां पर पूछी गई डिटेल्स भरिए, जिनमें पिता का नाम और आधार नंबर शामिल है। डिटेल्स भर कर ‘Next’ बटन दबा दीजिए

स्टेप 11- अब आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं

स्टेप 12- अपने सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, जिनमें प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एज र्पूफ और पैन कार्ड शामिल हैं

स्टेप 13- अब आपको declaration साइन करके ‘Submit’ पर क्लिक करना होगा

स्टेप 14- अब आप एक पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पैसे भरने करने के बाद एक acknowledgement slip मिल जाएगी

आपको इसका प्रिंट निकालकर NSDL e-gov office के एड्रेस पर डाक्यूमेंट्स के फिजिकल प्रूफ के साथ भेजना होगा। यहां आपको डॉक्यूमेंट पर अपनी फोटो लगाकर उसपर साइन भी करना होगा। लिफाफे पर acknowledgement number के साथ में ‘Application for PAN Change’ लिखना होगा।